Galatasaray'dan sağ beke Hampus Skoglund hamlesi!

Sacha Boey'un ayrılığı sonrasında sağ bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray'da sezon başında 10 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Elias Jelert de derde derman olmadı...
Sportbladet'in haberine göre; Galatasaray, İsveç'in Hammarby kulübünde forma giyen Hampus Skoglund için kulübüyle temasa geçti...
Takvim'de yer alana habere göre sarı-kırmızılıların Hammarby'ye 4.4 milyon Euro teklif etmeye hazır olduğunu ilettiği, teklifin resmileşmesi halinde Hammarby'nin 20 yaşındaki genç sağ bekin satışına onay vereceği belirtildi.
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