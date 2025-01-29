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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sağ beke Hampus Skoglund hamlesi!

Galatasaray'dan sağ beke Hampus Skoglund hamlesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sağ bek transferi için çalışmalar devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların İsveçli futbolcu Hampus Skoglund ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan sağ beke Hampus Skoglund hamlesi!

Sacha Boey'un ayrılığı sonrasında sağ bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray'da sezon başında 10 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Elias Jelert de derde derman olmadı...

Galatasaray'dan sağ beke Hampus Skoglund hamlesi!

Sportbladet'in haberine göre; Galatasaray, İsveç'in Hammarby kulübünde forma giyen Hampus Skoglund için kulübüyle temasa geçti...

Galatasaray'dan sağ beke Hampus Skoglund hamlesi!

Takvim'de yer alana habere göre sarı-kırmızılıların Hammarby'ye 4.4 milyon Euro teklif etmeye hazır olduğunu ilettiği, teklifin resmileşmesi halinde Hammarby'nin 20 yaşındaki genç sağ bekin satışına onay vereceği belirtildi.

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