Galatasaray taraftarından Muslera hazırlığı! Tümosan Konyaspor maçında...
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında protesto edilen Fernando Muslera için Galatasaray taraftarı harekete geçti. Sarı kırmızılı taraftarlar Tümosan Konyaspor maçıyla birlikte 429. maçına çıkarak kulüp tarihine geçecek eldivene özel destek olacağını öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 11:57 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 11:58
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İç sahadaki Konyaspor mücadelesi öncesinde tecrübeli kaleciye tezahüratlarla destek olunacak.
PANKART HAZIRLANACAK
Tribüne asılacak Muslera pankartları için de hazırlıklar başladı. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları ikiye bölünmüş durumda.
Bazıları Muslera'ya destek verirken bir diğer grup ise Muslera'nın bu sezon çok formsuz olduğu görüşünde birleşiyor.
38 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Muslera'nın ülkesine döneceği konuşuluyor.
REKOR İÇİN SAHADA OLACAK
Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçına çıkarak Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale eden Uruguaylı kaleci, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında oynaması halinde sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu olacak.
Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip.
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