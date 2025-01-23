Ahmed Kutucu planları

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Ahmed Kutucu hamlesi büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'dan getireceği 24 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk'un planlarında ciddi bir yer tutuyor. Hücum hattında joker gibi her yerde oynayabilen Ahmed, takımın sisteminde bu açıdan öne çıkacak. Son dönemde Barış Alper ve Yunus Akgün'ü rotasyonda dinlendirmek isteyen Okan Buruk'un Ahmed'i bu şekilde kullanacağı ifade edildi.

SKOR KATKISI

Sezonun ilk yarısında adından sıkça söz ettiren ve Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 resmi maça çıkan Ahmed Kutucu, 9 gol attı, 7 asist yaptı ve 16 gole direkt etki etti. Kariyerinin en formda dönemini yaşayan genç futbolcu, geçen sezon da Eyüpspor, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselirken 22 resmi maçta 14 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Ahmed Kutucu hücumda çok yönlülüğüyle dikkat çekerken, sağ kanat, sol kanat, forvet arkası ve forvet olarak görev alabiliyor.