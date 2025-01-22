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Haberler Galatasaray Galatasaray Wilfried Zaha'nın ayrılığını açıkladı!

Galatasaray Wilfried Zaha'nın ayrılığını açıkladı!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Wilfried Zaha'nın Olympique Lyon ile olan sözleşmesinin feshedildiğini ve Fildişi futbolcunun Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 17:05 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 17:15
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Galatasaray Wilfried Zaha'nın ayrılığını açıkladı!

Galatasaray'da önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wilfried Zaha'nın Olympique Lyon ile olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve Fildişili futbolcunun Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olympique Lyonnais SASU ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre: * Charlotte FC, kulübümüze 2.800.000 USD tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. * Futbolcu, ücretlerinin net 2.376.000 EUR'luk kısmından feragat etmiştir. * Futbolcunun, Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacaktır. Kiralama süresinin uzaması durumunda; * Charlotte FC, kulübümüze 1.300.000 USD ek geçici transfer ödemesi yapacaktır. * Futbolcu, ücretlerinin net 800.000 EUR'luk kısmından feragat edecektir. Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 1.100.000 USD tutarında performans bonusları ödeyecektir. Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 150.000 USD tutarında performans bonusu ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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