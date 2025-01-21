Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Kaderi 3 isme bağlı
Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan ve ameliyat olan Mauro Icardi, tedavi sürecini Arjantin'de geçiyor. Kadrosunda 14 yabancısı bulunan sarı kırmızılılarda Icardi UEFA'da liste dışı kalacak. Eğer 3 isimle ayrılık gerçekleşirse Arjantinli yıldız lig kadrosuna yazılacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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6 Şubat'ta UEFA'ya bildirimde bulunacak sarıkırmızılı kulübün 11 Şubat'a kadar transfer hakkı bulunuyor.
ICARDI'NIN KADERİ 3 İSME BAĞLI
Victor Nelsson'un satılması, Yusuf Demir'in kiralanması ve Hakim Ziyech'in sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.
Bu ayrılıklar gerçekleşirse İcardi 14. yabancı olarak Süper Lig'de kadroda tutulabilir.
Çapraz bağlarından ameliyat olan 31 yaşındaki santrforun, önümüzdeki haftalarda kontrolden geçmesi bekleniyor.
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