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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Kaderi 3 isme bağlı

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Kaderi 3 isme bağlı

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan ve ameliyat olan Mauro Icardi, tedavi sürecini Arjantin'de geçiyor. Kadrosunda 14 yabancısı bulunan sarı kırmızılılarda Icardi UEFA'da liste dışı kalacak. Eğer 3 isimle ayrılık gerçekleşirse Arjantinli yıldız lig kadrosuna yazılacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 11:31
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Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Kaderi 3 isme bağlı

Sakatlığı sonrasında ameliyat olan ve tedavi sürecini Arjantin'de geçiren Mauro İcardi ile ilgili sezonun geri kalanı için karar verildi.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Kaderi 3 isme bağlı

Yıldız oyuncu, Avrupa listesinden çıkarılacak.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Kaderi 3 isme bağlı

Sabah'ın haberine göre; Arjantinli forvetin yerine Roland Sallai ya da yeni transferlerden birinin ismi, Avrupa Ligi'nin kadrosuna eklenecek.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Kaderi 3 isme bağlı

6 Şubat'ta UEFA'ya bildirimde bulunacak sarıkırmızılı kulübün 11 Şubat'a kadar transfer hakkı bulunuyor.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Kaderi 3 isme bağlı

ICARDI'NIN KADERİ 3 İSME BAĞLI

Victor Nelsson'un satılması, Yusuf Demir'in kiralanması ve Hakim Ziyech'in sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Kaderi 3 isme bağlı

Bu ayrılıklar gerçekleşirse İcardi 14. yabancı olarak Süper Lig'de kadroda tutulabilir.

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