Galatasaray'da Okan Buruk'tan Dinamo Kiev maçı sonrası açıklama!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında ağırladığı Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından sarı kırmızılı teknik direktör Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Ben genel olarak oyuncularımın performansından çok memnunum. Belki skor sizi aldatabilir. Nasıl yenemezsiniz, nasıl kazanamazsınız bunun üzüntüsünü yaşıyoruz tabi ama mücadele edip kazanmak için her şeyi yaptık." dedi.

"HEDEFLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

İyi başladık. Golle başladık. İkinci golü bulduk. Maçın genelinde çok az kalemize top getirdik. Buna rağmen aslında pozisyona girdik. Verdiğimiz pozisyonlar, ilk yarıda yediğimiz gol, kalemize hiç getirmedik. Top çıktı mı çıkmadı mı derken duraksadık, gol olduk. Duran toptan ve yan ortadan gol yedik. Oradayız, çoğunluktayız. Daha iyi savunma yapabilirdik. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. 3-3, nasıl yenemezsinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için mücadele ettik. Gol atmaya, kazanmaya yaklaştık ama atamadık. Bu oyunu, oyun anlayışını devam ettireceğiz.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"

Dört günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularımın cesaretle, fedakarlıkla oynadığını görüyoruz. Onlarla gurur duyuyorum. Cumartesi taraftarımızla buluşacağız. Bu oyuncular çok büyük, çok büyük kalpleri var. Adanmışlıklarını destekleyeceğiz. Cumartesi günü maça bekliyoruz. Lig lideriyiz, Avrupa'da hedeflerimiz var. Hedefimiz Ajax'ı deplasmanda yenmek. Oyuncularıma inanıyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz. Böyle şeyler olabiliyor. Üstünlük kurduk ama skora yansıtamadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

"TARAFTARLARIMIZ MERAK ETMESİN..."

3-3 sonrası ufak tefek sesler çıkıyor. Bunlar o andaki mutsuzluklar. Ufak tefek olabiliyor. Asıl büyük resme bakalım. Hafta sonu da onlarla birlikte burada buluşacağız, şampiyonluk yolunda önemli adım atacağız. Galatasaray çok büyük bir camia. Hepimiz adanmış şekilde çaba sarf ediyoruz. Taraftarımız da bizi destekliyor. Merak etmesinler, onlarla birlikte büyük başarılar elde edeceğiz. Avrupa'da hedefler aynı şekilde devam ediyor. Beklenmedik kayıplar yaşanıyor, hedeflerimiz devam ediyor.

FERNANDO MUSLERA'NIN "BİTTİ" İŞARETİ HAKKINDA...

Muslera duygusal bir insan. Çok büyük hizmet etti, başarılar elde etti. Galatasaray yenilmeden yoluna devam ediyorsa Muslera'nın da çok büyük rolü var, saha içinde ve saha dışında. Arkasındayız. Önemli ve değerli. Kulübümüz ve taraftarımız önemli. Maç bitince onu çağırıp destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için büyük ve değerli bir ismi ufak tefek şeylerle harcamamalıyız. Onla devam edeceğiz.

"BİZE DAYATILAN OYUNU OYNAMAYIZ"

Pozisyon çok vermedik ama çok gol yedik. Çok pozisyon verseydik daha üzücü olurdu. Rakip totalde 6 şut attı, 3'ü kaleyi tuttu. Savunma zaaflarından çok, rakibimizin bitiriciliği ve bizim yakın oynamamız gerekiyordu. Kornerde yakın olsak vuracağız, son golde yakın olsak gol olmayacak. Çok net pozisyon vermeden 3 gol yedik. Top taca çıkmış gibi gözüküyor. Taca mı çıktı derken bir duraksama ve gol yedik. Kötü bir gol yedik. Duran top, son pozisyon. Rakibin net pozisyonu olmadan maçı bitirdik.

Gol yiyince savunma öne çıkıyor ama asıl isteğimiz iyi savunma ve iyi hücum. Bize Galatasaray savunma oynasın, 10 kişi geride beklesin, yarı sahasında beklesin dayatılıyor. Bunu oynamadık, oynamayız. Savunmayı tabii düşüneceğiz. Oyunumuzu değiştirmek, elimizdeki oyuncu kalitesini hücumda daha net kullanacağız. Dominant oyunu sürdüreceğiz. Tabii bu kadar gol yedik, düzelteceğiz. Transfer dönemi geldi, takviye yapacağız. Hem lig hem Avrupa için takviye yapacağız. Savunmayı düzelteceğiz. Az pozisyondan çok gol yiyoruz. Daha konsantre olacağız."

"DAHA ÇOK ATAK YAPAN BİZ OLDUK AMA..."

3-1 sonrası rakibin hamleleri oldu, daha çok risk aldılar. Önde daha fazla oyuncuyla yer aldılar. 3-2'yi yakalamaları isteklerini çoğalttı. Bu bölümde bizde net pozisyonlar bulduk. Rakip kaleye gittiğimiz pozisyonlar oldu. Dördü atıp maçı bitirebilirdik. Rakibimiz 3-3'ü bulunca daha çok atak yapan biz olduk ama dördüncü golü bulamadık. Çok genç bir takım ve iyi oyunculara sahipler. Hızlı hücuma etkili çıkıyorlar. Genel olarak istediklerini yaptırmadık ama maç boyunca 6 şutla 3 gol attılar. Bu da rakibin iyi bitirdiğini gösteriyor. Çok üretemeseler de iyi bitirdiler.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferde sadece hücuma oyuncu arıyor demiyoruz. Savunmaya da oyuncu bakıyoruz. Sağ bek, stoper için de haberler çıktı. İsteklerimiz savunmaya da transfer. Savunmayı daha güçlü, daha opsiyonlu hale getirmek istiyoruz. Oyun içi, maç maç, sakatlığa göre hamle yapmak gerekiyor. Dizilişte de düşünmek gerekiyor. Hem savunmaya hem hücuma oyuncu arıyoruz. Savunmaya baktığımız oyuncu sayısı hücumdan daha fazla.

"HEDEFİMİZ FİNAL"

İlk gün bu hedefi koydum. Başka biri başka şekilde konuşabilir. Şansımız yok, takımlar güçlü deyip kaçabilir, üstünden yükü atabilir. Ben ilk günden itibaren hedefimiz Avrupa Ligi'nde final dedim. Bunu hala söylüyorum. İstiyoruz. Tabii ki maç maç değerlendirmek lazım. Bu turu geçmek, ilk 8'e geçmek, turları geçmek önemli. Bu hedefle yaşamalıyız. Her turda bunu ortaya koyacağız, bunu istiyoruz. Olur olmaz, futbol bu, hiçbir takımın garantisi yok. Bu hedefi koymalıyız. Bu hedefe gidemezsek, maçın kalitesine göre hata mı yaptık, yanlış mı yaptık değerlendirmesi olur. Bugün Barış'a ikinci sarıdan kırmızı çıktı, VAR'dan döndü. Maç içinde böyle senaryolar olabilir final yolunda. Kadromuzu kuvvetlendirmek gerekiyor. Ajax maçına oyuncu yazıp oynatamıyoruz ama bir sonraki tura kadromuzu güçlendirerek çıkarız. Çok fazla üst üste maç oynadık. Aşağı yukarı aynı oyuncularla oynuyoruz. Bu da performansları zaman zaman aşağı yukarı çekebilir. Kadromdan memnunum ama takviyelerle kalitemizi artıracağız. Hedefimiz final.