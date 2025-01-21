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Haberler Galatasaray Fernando Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki...

Fernando Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki...

Galatasaray'ın Dinamo Kiev'le RAMS Park'ta 3-3 berabere kaldığı Avrupa Ligi mücadelesinde yediği goller nedeniyle tepki toplayan Muslera maç sonu ıslıklandı ve direkt soyunma odasına gitti...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 20:45 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 21:15
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Fernando Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Bir grup taraftarın tepki gösterdiği Fernando Muslera, kale arkasından kendisini çağıran taraftarların çağrısını da karşılıksız bıraktı ve maç sonunda direkt soyunma odasına gitti. Okan Buruk'un teselli etmeye çalıştığı tecrübeli eldiven, eliyle "Bitti" işareti yaptı.

Koridorlara yönelen Muslera'nın Okan Buruk'a "It's over" (Artık bitti) dediği anlar da kameralara yansıdı.

OKAN BURUK: "NANDO DUYGUSAL BİR İNSAN"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamada Muslera ile ilgili, "Nando duygusal insan. Çok büyük hizmet etti, başarılar elde etti. Galatasaray yenilmeden yoluna devam ediyorsa Muslera'nın da çok büyük rolü var, saha içinde ve saha dışında. Arkasındayız. Önemli ve değerli. Kulübümüz ve taraftarımız önemli. Maç bitince onu çağırıp destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için büyük ve değerli bir ismi ufak tefek şeylerle harcamamalıyız. Onla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 resmi maçta kalesinde 37 gol gördü. Uruguaylı, 5 maçta da kalesini gole kapattı.

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