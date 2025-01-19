Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker'dan olay hamle! Transfer görüşmelerine başladı
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kyle Walker ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz yıldızın son olarak transfer görüşmelerine oturduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...
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Yönetim, Victor Osimhen'in ardından taraftarları coşturacak isimleri getirmeyi planlıyor.
Bu futbolculardan birisi de Kyle Walker. Adı sarı-kırmızılılar ile anılan İngiliz futbolcudan son olarak flaş bir haber geldi.
34 yaşındaki sağ bekin Milan'la görüştüğü bildirildi.
Manchester City'nin de Walker'ın gidişine izin vereceği belirtildi.
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