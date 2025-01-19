Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker'dan olay hamle! Transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray, bu sezon da hata yapmayarak üst üste 3 sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Cimbom diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarı elde ederek taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.