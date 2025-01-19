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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker'dan olay hamle! Transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker'dan olay hamle! Transfer görüşmelerine başladı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kyle Walker ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz yıldızın son olarak transfer görüşmelerine oturduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 10:02
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Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker'dan olay hamle! Transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray, bu sezon da hata yapmayarak üst üste 3 sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker'dan olay hamle! Transfer görüşmelerine başladı

Cimbom diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarı elde ederek taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker'dan olay hamle! Transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker'dan olay hamle! Transfer görüşmelerine başladı

Yönetim, Victor Osimhen'in ardından taraftarları coşturacak isimleri getirmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker'dan olay hamle! Transfer görüşmelerine başladı

Bu futbolculardan birisi de Kyle Walker. Adı sarı-kırmızılılar ile anılan İngiliz futbolcudan son olarak flaş bir haber geldi.

Galatasaray'ın gündemindeki Kyle Walker'dan olay hamle! Transfer görüşmelerine başladı

34 yaşındaki sağ bekin Milan'la görüştüğü bildirildi.

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