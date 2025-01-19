Galatasaray'da İlkay Gündoğan için şartlar oluştu! İspanyol basınından transfer müjdesi
Galatasaray, İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona yaklaştı. Gündoğan'ın, sarı kırmızılılarla 2+1 yıllık mukavele imzalayacağını duyuran İspanyol basını, "İlkay Süper Lig'de mücadele etme arzusunu hiçbir zaman gizlemedi. Hiç şüphe yok ki onun için tüm şartlar oluştu" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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'Galatasaray ise Alman milli oyuncuyla sözleşme imzalamak için çok istekli ve hamleler yapacak. Alman uyruklu olmasına rağmen ailesinin tamamı Türk kökenli ve Türkiye Süper Ligi'nde mücadele etme arzusunu hiçbir zaman gizlemedi.'
'TRANSFERE ENGEL OLMAYACAK'
'Aslına bakılırsa bu, İstanbul kulübünün (G.Saray) Dortmund'un eski oyuncusuyla sözleşme imzalamaya çalıştığı ilk sefer değil ve hiç şüphe yok ki artık onu imzalayabilmek için tüm koşullar oluştu. Kaynaklarımıza göre Galatasaray kendisine 2 yıl artı 1 yıl opsiyonlu teklif sundu ve City'nin transfere engel olmayacağı düşünülüyor.'
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