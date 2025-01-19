Galatasaray'da İlkay Gündoğan için şartlar oluştu! İspanyol basınından transfer müjdesi

Sezon başında Barcelona'dan ayrılan ve Manchester City'e giden İlkay Gündoğan, birçok kez Galatasaraylı olduğunu ve bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediğini açıklamıştı. İspanyol basınına göre beklenen şartlar oluştu ve İlkay devre arası İstanbul'un yolunu tutacak.

İspanyol todofichajes'in kendi kaynaklarına dayandırdığı ve Akşam'ın servis ettiği haberde Gündoğan'ın transferine ilişkin şu bilgilere yer verildi: 'İlkay Gündoğan, Manchester'dan tekrar ayrılarak Türkiye'ye gidebilir ve 34 yaşında Premier Lig'e veda edebilir.' İşte o ifadelerin tamamı...