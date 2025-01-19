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Haberler Galatasaray Galatasaray'da İlkay Gündoğan için şartlar oluştu! İspanyol basınından transfer müjdesi

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için şartlar oluştu! İspanyol basınından transfer müjdesi

Galatasaray, İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona yaklaştı. Gündoğan'ın, sarı kırmızılılarla 2+1 yıllık mukavele imzalayacağını duyuran İspanyol basını, "İlkay Süper Lig'de mücadele etme arzusunu hiçbir zaman gizlemedi. Hiç şüphe yok ki onun için tüm şartlar oluştu" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 09:46
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Galatasaray'da İlkay Gündoğan için şartlar oluştu! İspanyol basınından transfer müjdesi

Sezon başında Barcelona'dan ayrılan ve Manchester City'e giden İlkay Gündoğan, birçok kez Galatasaraylı olduğunu ve bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediğini açıklamıştı. İspanyol basınına göre beklenen şartlar oluştu ve İlkay devre arası İstanbul'un yolunu tutacak.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için şartlar oluştu! İspanyol basınından transfer müjdesi

İspanyol todofichajes'in kendi kaynaklarına dayandırdığı ve Akşam'ın servis ettiği haberde Gündoğan'ın transferine ilişkin şu bilgilere yer verildi: 'İlkay Gündoğan, Manchester'dan tekrar ayrılarak Türkiye'ye gidebilir ve 34 yaşında Premier Lig'e veda edebilir.'

İşte o ifadelerin tamamı...

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için şartlar oluştu! İspanyol basınından transfer müjdesi

'CITY'DE İSTEMİYORLAR'

'İyi bir performans sergilediği Barcelona'daki kısa döneminin ardından Pep Guardiola, onu tekrar kadroya almak için ikna etti ancak bu sezon tam anlamıyla istikrarı yakalayamadı. Şimdi onu City'de görmek istemeyen birçok çatlak ses var.'

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için şartlar oluştu! İspanyol basınından transfer müjdesi

'Galatasaray ise Alman milli oyuncuyla sözleşme imzalamak için çok istekli ve hamleler yapacak. Alman uyruklu olmasına rağmen ailesinin tamamı Türk kökenli ve Türkiye Süper Ligi'nde mücadele etme arzusunu hiçbir zaman gizlemedi.'

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için şartlar oluştu! İspanyol basınından transfer müjdesi

'TRANSFERE ENGEL OLMAYACAK'

'Aslına bakılırsa bu, İstanbul kulübünün (G.Saray) Dortmund'un eski oyuncusuyla sözleşme imzalamaya çalıştığı ilk sefer değil ve hiç şüphe yok ki artık onu imzalayabilmek için tüm koşullar oluştu. Kaynaklarımıza göre Galatasaray kendisine 2 yıl artı 1 yıl opsiyonlu teklif sundu ve City'nin transfere engel olmayacağı düşünülüyor.'

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