Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması

"SAYGIN BİR TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR" Bittencourt, "Arias'ın derdi para değil, hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Avrupa'da mücadele eden saygın bir kulüpte oynamak istiyor. Onun için gelen teklifler kesildi ve Fluminense'de sıkışıp kaldı." dedi.