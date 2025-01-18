Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması
Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketliliği sürüyor. İsmi sık sık sarı kırmızılılar ile anılan Jhon Arias ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Fluminense Başkanı, transfer ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 11:59
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Kolombiya basınında ise oyuncunun transferi ile ilgili konuşan Fluminense Başkanı Mario Bittencourt'un ifadeleri servis edildi. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...
Düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Bittencourt, Jhon Arias'ın kendisine Zenit Saint Petersburg'dan gelen teklifi reddettiğini doğruladı.
"ARIAS'I İKNA ETMEMİZE YARDIMCI OLUN"
Fluminense Başkanı, Zenit'in teklifin reddedilmesinin ardından kendisine ulaştığını ve "Oyuncuyu ikna etmemize yardımcı olun." dediğini açıkladı. Ayrıca Rus ekibinin astronomik teklifler göndermeye devam ettiği ifade edildi.
"SAYGIN BİR TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR"
Bittencourt, "Arias'ın derdi para değil, hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Avrupa'da mücadele eden saygın bir kulüpte oynamak istiyor. Onun için gelen teklifler kesildi ve Fluminense'de sıkışıp kaldı." dedi.
GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ...
Fluminense Başkanı, sarı kırmızılılara transferine sıcak baktığı Arias için Cimbom'dan son teklifin Eylül ayında geldiğini açıkladı. Basın toplantısındaki açıklamaların ardından Arias'ın Galatasaray için beklediği iddia edildi.
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