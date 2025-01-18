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Haberler Galatasaray Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması

Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketliliği sürüyor. İsmi sık sık sarı kırmızılılar ile anılan Jhon Arias ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Fluminense Başkanı, transfer ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 11:59
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı ile birlikte Jhon Arias yeniden gündeme geldi.

Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması

Fotomaç Gazetesi'nde maçı yorumlayan spor yazarı Levent Tüzemen, "Bu maç bir kez daha gösterdi ki Galatasaray'ın acilen Jhon Arias gibi bir açığa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması

Taraftarlar, ismi sarı kırmızılılar ile anılan fakat kendisiyle ilgili son zamanlarda herhangi bir gelişme yaşanmamış Kolombiyalı oyuncunun transfer sürecini merak etmeye başladı.

Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması

Kolombiya basınında ise oyuncunun transferi ile ilgili konuşan Fluminense Başkanı Mario Bittencourt'un ifadeleri servis edildi. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...

Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması

Düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Bittencourt, Jhon Arias'ın kendisine Zenit Saint Petersburg'dan gelen teklifi reddettiğini doğruladı.

Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması

"ARIAS'I İKNA ETMEMİZE YARDIMCI OLUN"

Fluminense Başkanı, Zenit'in teklifin reddedilmesinin ardından kendisine ulaştığını ve "Oyuncuyu ikna etmemize yardımcı olun." dediğini açıkladı. Ayrıca Rus ekibinin astronomik teklifler göndermeye devam ettiği ifade edildi.

Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması

"SAYGIN BİR TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR"

Bittencourt, "Arias'ın derdi para değil, hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Avrupa'da mücadele eden saygın bir kulüpte oynamak istiyor. Onun için gelen teklifler kesildi ve Fluminense'de sıkışıp kaldı." dedi.

Galatasaray Jhon Arias için bekleniyor! Kulüp başkanından transfer açıklaması

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ...

Fluminense Başkanı, sarı kırmızılılara transferine sıcak baktığı Arias için Cimbom'dan son teklifin Eylül ayında geldiğini açıkladı. Basın toplantısındaki açıklamaların ardından Arias'ın Galatasaray için beklediği iddia edildi.

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