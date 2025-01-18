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Haberler Galatasaray Buyurun yabancı VAR

Buyurun yabancı VAR

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Buyurun yabancı VAR

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Galatasaray panik yapmadan ama tempo da yapmadan başladı. Hatayspor gücü oranında oyun anlayışı belli ya kontratak ya duran toptan gol şansı vardı ki öyle oldu golü buldu.

Düşünün maçta ilk faul 18. dakikada oldu.

Okan hocanın İkinci yarı Sallai ve Kerem tercihleri Galatasaray'ın temposunu yükseltti. İlk yarıdaki statik oyun gitti rakibi bunaltan müthiş önde baskı ve oyun iştahı geldi. Bir maçta ancak bu kadar pozisyon yakalayabilirsin ve böyle bir maçı da sezonda ancak bir veya iki tane oynarsın. Batshuayi ile çift santrfor da galibiyeti getirmedi.

Hakem Cihan Aydın oyunun ilk dakikasında kale arkasından atılan meşale dolayısıyla oyunu durdurması doğruydu. İlk faul düdüğü 18. dakikada Kaan'a çıkan sarıyla geldi. Calvo'nun ilk yarıyı sarısız tamamlaması mucize.

Osimhen'in ilk yarı ve 2. yarıda attığı goller açık ofsayt, iptaller doğru.

Hatay ceza alanı içinde 32. dakikada Kilama, yerde kalma eğilimi içinde top önünde ve görüyor sağ kol-el önündeki topa gidiyor oynayan el oluyor. Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi şart.

Ancak hakem veremedi, yabancı damat VAR Jan Boterberg devreye girmedi. Penaltı badem oldu.

Buyurun size yabancı VAR. İlk maç ilk skandal. Maçın 52. dakikasında hakem Cihan Aydın pozisyona çok yakın ancak karar verme cesareti, pozisyon çözme kabiliyeti yok.

Cemali sağ dizi ile Mertens'in sağ dizine faul yapıyor ayak boşta lakin diz eylemi net penaltı. Hakem çözemiyor veremiyor. Bu kez doğru VAR müdahalesi ile OFR'den doğru penaltı kararı geldi.

Sallai'ye kontrolsüz hareketi dolayısıyla Fernandes sarı görmeliydi hakem göstermedi. Aynı Fernandes oyuncu değişiminde itirazdan sarı gördü. Sebep oyuncu değişikliğinde 4. hakemin proaktif olamaması. Barış'ın iptal edilen golü çok ince bir ofsayt ancak teknoloji çözebilirdi öyle oldu.

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