TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sambacı stoper! Nelsson'un yerine gelecek
Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Victor Nelsson ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Takvim'in haberine göre, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Vitao'ya teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Brezilyalı yıldız, Shakhtar Donetsk ve Palmeiras takımlarının da formasını giydi.
Kariyerinde 177 karşılaşmada forma giyen Sambacı'nın 3 gol ve 2 asisti bulunuyor.
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