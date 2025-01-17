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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sambacı stoper! Nelsson'un yerine gelecek

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sambacı stoper! Nelsson'un yerine gelecek

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Victor Nelsson ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sambacı stoper! Nelsson'un yerine gelecek

Victor Nelsson ile yolları ayırması beklenen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sambacı stoper! Nelsson'un yerine gelecek

Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilya ekibi Internacional'de forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitao ile ilgilendiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sambacı stoper! Nelsson'un yerine gelecek

2024 yılından beri Internacional'de forma giyen genç savunmacının da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sambacı stoper! Nelsson'un yerine gelecek

Takvim'in haberine göre, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Vitao'ya teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sambacı stoper! Nelsson'un yerine gelecek

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Brezilyalı yıldız, Shakhtar Donetsk ve Palmeiras takımlarının da formasını giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sambacı stoper! Nelsson'un yerine gelecek

Kariyerinde 177 karşılaşmada forma giyen Sambacı'nın 3 gol ve 2 asisti bulunuyor.

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