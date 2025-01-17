Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Yabancı VAR geldi ama...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

"YABANCI HAKEMİN TÜRK HAKEMDEN FARKI YOK"

"İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu vardı. Yabancı VAR geldi ama onları da eleştirmemiz lazım. Bu dünyanın her yerinde penaltıdır. Gerekli eleştirileri yabancı VAR hakemlerine de yapmamız lazım! Onların da Türk hakemlerden farkı yok."

"İNŞALLAH MUSLERA'YA DAHA ÇOK KUPA KAZANDIRIRIZ"

"Bülent Korkmaz ile oynadım. Büyük profesyoneldi. Galatasaray'a bu kadar ait hissettiği için bu kadar kupa kazandı, başarılar kazandı, en çok maç oynama rekoru kırdı. Muslera da uzun senelerdir burada, kupalar kazandırdı. İnşallah daha çok kupalar kazandıracaktır. Biz de istiyoruz ki ona daha az gol yedirelim. O profesyonel, takıma sahip çıkan, Galatasaray mazisinde çok kupa kazanmış bir kaptan. İnşallah daha çok kupa kazandırabiliriz ona."