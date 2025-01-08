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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Dina Ebimbe hamlesi: Transfer için görüşmeler sürüyor!

Galatasaray'dan flaş Dina Ebimbe hamlesi: Transfer için görüşmeler sürüyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken, Junior Dina Ebimbe transferi konusunda önemli adımlar atıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip sezon başındaki temaslarının ardından ocak ayında da Eintracht Frankfurt ile görüşmelerini sürdürdü. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan Dina Ebimbe hamlesi: Transfer için görüşmelere sürüyor!

Ara transfer dönemi için detaylı bir çalışma yürüten Galatasaray'da Junior Dina Ebimbe konusunda adımlarını sıklaştırdı.

Galatasaray'dan Dina Ebimbe hamlesi: Transfer için görüşmelere sürüyor!

Alman basınında yer alan haberlerde; sarı-kırmızılıların sezon başından sonra ocak ayı için de Edimbe konusunda E.Frankfurt ile temasa geçtiği kaydedildi.

Galatasaray'dan Dina Ebimbe hamlesi: Transfer için görüşmelere sürüyor!

Aslan'ın Bundesliga kulübüne 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Dina Ebimbe hamlesi: Transfer için görüşmelere sürüyor!

E.Frankfurt'un ilk etapta 15 milyon euro istediği ancak 10 milyon euroya kadar inmeye sıcak baktığı dile getirildi.

Galatasaray'dan Dina Ebimbe hamlesi: Transfer için görüşmelere sürüyor!

Ancak 24 yaşındaki Fransız yıldızın şu an için Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak istediği kaydedildi.

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