Galatasaray'dan flaş Dina Ebimbe hamlesi: Transfer için görüşmeler sürüyor!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken, Junior Dina Ebimbe transferi konusunda önemli adımlar atıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip sezon başındaki temaslarının ardından ocak ayında da Eintracht Frankfurt ile görüşmelerini sürdürdü. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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E.Frankfurt'un ilk etapta 15 milyon euro istediği ancak 10 milyon euroya kadar inmeye sıcak baktığı dile getirildi.
Ancak 24 yaşındaki Fransız yıldızın şu an için Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak istediği kaydedildi.
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