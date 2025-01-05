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Haberler Galatasaray Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

Galatasaray’a biraz geç katıldı. Fakat oynadığı futbol, attığı goller ve asistler ile hem parmak ısırttı hem de arayı kısa sürede kapattı. Osimhen diğer takımları olduğu gibi dün akşam Göztepe’yi de boş geçmedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Durdurulamıyor

Napolı'den kiralık geldiği günden beri bonservis bedeli gündem olmuş ve çok konuşulmuştu. Son anda Galatasaray kapısından içeri girdi. Pozisyon bitiriciliği, hızı, gücü, zekâsı ve atletik yapısı ile hem takıma hem de Süper Lig'e müthiş bir giriş yaparak Gabriel Sara ile birlikte takımı adeta sırtladı ve ateşledi. Nijeryalı yıldız artık bonservisi değil attığı golleri, yaptığı asistleri ve harika performansı konuşuluyor.

13 GOL 5 ASİST

Osımhen dün akşam Göztepe filelerini de havalandırdı. Penaltıdan attığı gol 2025'in ilk sayısıydı. Böylelikle toplamda 13 gole ulaşan Osimhen bu arada 5 asiste de imza attı ve attığı 10 gol ile gol kralı yarışında ben de varım dedi. Ligde 12 golü bulunan Başakşehir'in golcüsüne sinyali çaktı. Bu arada gol olduktan sonra Osimhen pankart gösterdi Victor Osimhen'in gösterdiği formada, "HAPPY BIRTHDAY TOBY & TONY" yazıyordu.

SON 9 MAÇTA 8 GOL

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 10. dakikada sahneye çıktı. Osimhen, penaltıda topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Victor Osimhen böylece ligde forma giydiği son 9 maçta 8 kez fileleri sarsmayı başardı. Nijeryalı yıldız, 12. Süper Lig maçında 10. golüne imza attı. 26 yaşındaki golcü, 3 de asist yaptı.

Vıctor Osimhen sanki 40 yıllık Galatasaraylı gibi. Sempatik tavrı ile kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. İcardi ile birlikte iyi bir ikiliydi. Arjantinli futbolcu sezonu kapatınca onun yokluğunu aratmadı.

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