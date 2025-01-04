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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sıradaki hedef Borussia Dortmund'un yıldızı!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sıradaki hedef Borussia Dortmund'un yıldızı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine son olarak Borussia Dortmund'un yıldızı geldi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da o futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sıradaki hedef Borussia Dortmund'un yıldızı!

Lider Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına hızlı başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sıradaki hedef Borussia Dortmund'un yıldızı!

Paulo Dybala ile başlayan, Georges Mikautadze ile devam eden ve Enzo Millot ile zirveye çıkan Galatasaray'ın son gözdesi Donyell Malen oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sıradaki hedef Borussia Dortmund'un yıldızı!

Hücumun her alanında forma giyecek yeni bir seçeneğe sahip olmak isteyen Teknik Direktör Okan Buruk özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sıradaki hedef Borussia Dortmund'un yıldızı!

DORTMUND İLE TEMAS KURULDU

Galatasaray, Donyell Malen için Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sıradaki hedef Borussia Dortmund'un yıldızı!

Alman FussballTransfers'e göre 25 yaşında olan Hollandalı için Galatasaray, 15 milyon euro ve bonuslar için bir teklif yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sıradaki hedef Borussia Dortmund'un yıldızı!

Sky Almanya, Borussia Dortmund'un Donyell Malen için 20 milyon euro ve bonuslar talep ettiğini duyurdu.

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