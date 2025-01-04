TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sıradaki hedef Borussia Dortmund'un yıldızı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine son olarak Borussia Dortmund'un yıldızı geldi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da o futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. İşte detaylar...
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DORTMUND İLE TEMAS KURULDU
Galatasaray, Donyell Malen için Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı.
Alman FussballTransfers'e göre 25 yaşında olan Hollandalı için Galatasaray, 15 milyon euro ve bonuslar için bir teklif yaptı.
Sky Almanya, Borussia Dortmund'un Donyell Malen için 20 milyon euro ve bonuslar talep ettiğini duyurdu.
Öte yandan iki kulüp arasında, Hollandalı hücum yıldız için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
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