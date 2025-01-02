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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana problem yaşadığı sağ bek mevkiine bir takviye yapmak istiyor. Cimbom, bu doğrultuda transfer için rotasını Hollanda'ya çevirdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 10:19
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

Galatasaray, bir haftalık aranın ardından Trendyol Süper Lig'e sahasında Göztepe ile oynayacağı maçla geri dönecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

An itibarıyla ligde namağlup lider konumda olan sarı-kırmızılılar, kayıp yaşamadan liderliğini sürdürmek ve sezon sonunda üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

Öte yandan ocak ayı transfer dönemine sayılı günler kala Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

Cimbom, sezon başından bu yana problem yaşadığı sağ bek mevkiine bir takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Elias Jelert'in performansından memnun kalmayan Aslan, sezon başından bu yana asıl mevkisi sağ bek olmayan Kaan Ayhan'ı o mevkide oynatmak zorunda kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

Galatasaray için son olarak sağ bek mevkiine sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

İŞTE O İSİM

Sağ bek transferine yoğunlaşan Galatasaray'da Milan Van Ewjik adı öne çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

24 yaşındaki yıldız için sarı kırmızılıların Coventry City ile temas kurduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

Championship ekibi Coventry ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan Hollandalı sağ bekin Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

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