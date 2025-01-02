TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor

Cimbom, sezon başından bu yana problem yaşadığı sağ bek mevkiine bir takviye yapmak istiyor.

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Elias Jelert'in performansından memnun kalmayan Aslan, sezon başından bu yana asıl mevkisi sağ bek olmayan Kaan Ayhan'ı o mevkide oynatmak zorunda kalmıştı.