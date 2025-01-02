TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Hollanda'dan geliyor
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana problem yaşadığı sağ bek mevkiine bir takviye yapmak istiyor. Cimbom, bu doğrultuda transfer için rotasını Hollanda'ya çevirdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Cimbom, sezon başından bu yana problem yaşadığı sağ bek mevkiine bir takviye yapmak istiyor.
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Elias Jelert'in performansından memnun kalmayan Aslan, sezon başından bu yana asıl mevkisi sağ bek olmayan Kaan Ayhan'ı o mevkide oynatmak zorunda kalmıştı.
Galatasaray için son olarak sağ bek mevkiine sürpriz bir isim gündeme geldi.
İŞTE O İSİM
Sağ bek transferine yoğunlaşan Galatasaray'da Milan Van Ewjik adı öne çıktı.
24 yaşındaki yıldız için sarı kırmızılıların Coventry City ile temas kurduğu vurgulandı.
Championship ekibi Coventry ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan Hollandalı sağ bekin Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı bildirildi.
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Milan Van Ewijk, yeni sezonda Covenrty City formasıyla 27 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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