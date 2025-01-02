Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi
Dybala'nın maliyetine, Mikautadze'nin yüksek bonservisine ve Enzo Millot'un çok talibinin olmasına takılan Aslan'a, menajerler tarafından Inter forması giyen Arjantinli yıldız isim önerildi. Geleceğe yatırım yapmak isteyen Cimbom, bu transferi yedekte tutuyor. (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Cimbom daha sonra, EURO 2024'te adından söz ettiren Lyon'un 24 yaşındaki Gürcü yıldızı Georges Mikautadze'yi listesine aldı.
Mikautadze'nin 25 milyon euro'luk bonservisini yüksek bulan sarı kırmızılı yönetim Gürcü oyuncunun transferi konusunda henüz net bir karar vermedi.
Son olarak listeye giren isim, Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen 22 yaşındaki Enzo Millot oldu.
Piyasa değeri 42 milyon euro olan Millot'un taliplerinin çok olması nedeniyle rekabetin fiyatı yükselteceğini düşünen Galatasaray yönetimi, Fransız yıldız için beklemeye geçti.
Sabah'ın haberine göre, Cimbom bu 3 yıldızın transferinden henüz bir sonuç çıkmaması nedeniyle yeni bir isim arayışına girmişti ki, menajerler sarı kırmızılı kulübe Inter'de forma giyen Joaquin Correa'yı önerdi.
Geleceğe yönelik hamle yapmak isteyen Galatasaray, Dybala, Mijkautadze ve Millot konusunda bir gelişme yaşanmaması durumunda Joaquin Correa'yı son seçenek olarak düşünüyor.
INTER'LE KONTRATI SEZON SONUNDA BİTECEK
İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız, bu sezon istediği süreleri alamadı.
5 maçta toplam 148 dakika oynayan 30 yaşındaki yıldız, çok yönlü bir hücum oyuncusu ve forvet arkası ile sol açık pozisyonlarında da oynayabiliyor.
Inter kariyerinde 82 maçta 2 bin 873 dakika oynayan Arjantinli yıldız, 11 gol attı, 7 de asiste imza attı.
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