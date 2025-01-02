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Haberler Galatasaray Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Dybala'nın maliyetine, Mikautadze'nin yüksek bonservisine ve Enzo Millot'un çok talibinin olmasına takılan Aslan'a, menajerler tarafından Inter forması giyen Arjantinli yıldız isim önerildi. Geleceğe yatırım yapmak isteyen Cimbom, bu transferi yedekte tutuyor. (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Ara transfer döneminde Hakim Ziyech ile yollarını ayıracak Galatasaray, hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapacak.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Forvet, forvet arkası ve kenar forvet alternatiflerini değerlendiren sarı-kırmızılı kulüp, ilk olarak Roma'dan Paulo Dybala'yı gündemine almıştı.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Ancak, Dybala'nın 25 milyon Euro'yu bulan 2.5 yıllık maliyeti ve Arjantinli yıldızın maaş konusundaki indirim yapmama ısrarı sarı kırmızılıların geri adım atmasına neden oldu.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Cimbom daha sonra, EURO 2024'te adından söz ettiren Lyon'un 24 yaşındaki Gürcü yıldızı Georges Mikautadze'yi listesine aldı.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Mikautadze'nin 25 milyon euro'luk bonservisini yüksek bulan sarı kırmızılı yönetim Gürcü oyuncunun transferi konusunda henüz net bir karar vermedi.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Son olarak listeye giren isim, Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen 22 yaşındaki Enzo Millot oldu.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Piyasa değeri 42 milyon euro olan Millot'un taliplerinin çok olması nedeniyle rekabetin fiyatı yükselteceğini düşünen Galatasaray yönetimi, Fransız yıldız için beklemeye geçti.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Sabah'ın haberine göre, Cimbom bu 3 yıldızın transferinden henüz bir sonuç çıkmaması nedeniyle yeni bir isim arayışına girmişti ki, menajerler sarı kırmızılı kulübe Inter'de forma giyen Joaquin Correa'yı önerdi.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Geleceğe yönelik hamle yapmak isteyen Galatasaray, Dybala, Mijkautadze ve Millot konusunda bir gelişme yaşanmaması durumunda Joaquin Correa'yı son seçenek olarak düşünüyor.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

INTER'LE KONTRATI SEZON SONUNDA BİTECEK

İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız, bu sezon istediği süreleri alamadı.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

5 maçta toplam 148 dakika oynayan 30 yaşındaki yıldız, çok yönlü bir hücum oyuncusu ve forvet arkası ile sol açık pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Menajerler Inter'li yıldızı önerdi

Inter kariyerinde 82 maçta 2 bin 873 dakika oynayan Arjantinli yıldız, 11 gol attı, 7 de asiste imza attı.

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