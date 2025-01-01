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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ara transfer döneminde adı en çok yazılan isim olan Kolo Muani için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği isim için İngiltere Premier Lig'den 4, Almanya'dan 2 ve İtalya'dan 2 takım resmen devreye girdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 18:43
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!

Trendyol Süper Lig'de lider olan ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!

Özellikle Icardi sonrası santrfora bir oyuncu arayışında olan yönetim bir süredir gündemine Kolo Muani'yi aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!

Galatasaray'ın PSG yönetimiyle bu konuda görüşmeleri başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!

Kolo Muani'nin de PSG'de az süre bulduğu için ayrılığı sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!

Oyuncuyla ilgili PSG'nin bonservis talebi 60 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!

FRANSIZLARDAN G.SARAY'A KÖTÜ HABER!

Haberin detayında Muani için tam 8 takım devreye girdi.


TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!

Bu takımlar, İngiltere'den Aston Villa, Tottenham, Chelsea, Manchester United, İtalya'dan Milan, Juventus ve son olarak Almanya'dan Leipzig ve Bayern Münih oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!

Paylaşılamayan isim olan Muani için sarı-kırmızılıların ilk planı kiralama üzerine olacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!

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