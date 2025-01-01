TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ara transfer döneminde adı en çok yazılan isim olan Kolo Muani için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği isim için İngiltere Premier Lig'den 4, Almanya'dan 2 ve İtalya'dan 2 takım resmen devreye girdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Trendyol Süper Lig'de lider olan ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Özellikle Icardi sonrası santrfora bir oyuncu arayışında olan yönetim bir süredir gündemine Kolo Muani'yi aldı.
Galatasaray'ın PSG yönetimiyle bu konuda görüşmeleri başladı.
Kolo Muani'nin de PSG'de az süre bulduğu için ayrılığı sıcak baktığı öğrenildi.
Oyuncuyla ilgili PSG'nin bonservis talebi 60 milyon Euro.
FRANSIZLARDAN G.SARAY'A KÖTÜ HABER!
Haberin detayında Muani için tam 8 takım devreye girdi.
Bu takımlar, İngiltere'den Aston Villa, Tottenham, Chelsea, Manchester United, İtalya'dan Milan, Juventus ve son olarak Almanya'dan Leipzig ve Bayern Münih oldu.
Paylaşılamayan isim olan Muani için sarı-kırmızılıların ilk planı kiralama üzerine olacak.
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