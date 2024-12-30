TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nelsson'a Ada kancası! Ayrılmak istiyordu
Galatasaray'da iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda gösterdiği performansla tartışma konusu olan Victor Nelsson hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Danimarkalı oyuncuya İngiltere'den o takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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İLK TEKLİF ADA'DAN
Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Victor Nelsson'a ilk teklif İngiltere'den geldi.
Sabah'ın haberine göre, Championship'te zirve mücadelesi veren Burnley, ara transfer döneminde Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor.
Premier Lig'den teklif bekleyen Danimarkalı stoper, Burnley'ye olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.
2021 yazında 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Nelsson'a 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.
Bu sezon yedek kaldığı için mutsuz olan 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, ocak ayında büyük olasılıkla satılacak.
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