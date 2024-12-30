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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nelsson'a Ada kancası! Ayrılmak istiyordu

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nelsson'a Ada kancası! Ayrılmak istiyordu

Galatasaray'da iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda gösterdiği performansla tartışma konusu olan Victor Nelsson hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Danimarkalı oyuncuya İngiltere'den o takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 10:26
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nelsson'a Ada kancası! Ayrılmak istiyordu

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemine az bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nelsson'a Ada kancası! Ayrılmak istiyordu

Sarı-kırmızılı ekipte takıma yeni katılacak isimlerin haricinde takımdaki mevcut isimlerin de geleceği merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nelsson'a Ada kancası! Ayrılmak istiyordu

Cimbom'da son olarak Victor Nelsson hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nelsson'a Ada kancası! Ayrılmak istiyordu

İLK TEKLİF ADA'DAN

Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Victor Nelsson'a ilk teklif İngiltere'den geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nelsson'a Ada kancası! Ayrılmak istiyordu

Sabah'ın haberine göre, Championship'te zirve mücadelesi veren Burnley, ara transfer döneminde Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nelsson'a Ada kancası! Ayrılmak istiyordu

Premier Lig'den teklif bekleyen Danimarkalı stoper, Burnley'ye olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nelsson'a Ada kancası! Ayrılmak istiyordu

2021 yazında 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Nelsson'a 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nelsson'a Ada kancası! Ayrılmak istiyordu

Bu sezon yedek kaldığı için mutsuz olan 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, ocak ayında büyük olasılıkla satılacak.

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