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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kevin de Bruyne düellosu!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kevin de Bruyne düellosu!

Manchester City’nin Belçikalı on numarası Kevin de Bruyne için iki ezeli rakip kılıçları çekti. Galatasaray bir an önce işi bitirmek isterken Fenerbahçe, yıldız oyuncuya 15 milyon Euro’luk teklif sundu. İşte transfer düellosunda son durum... | SON DAKİKA - FB GS Spor Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kevin de Bruyne düellosu!

Bugüne kadar transferde birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe bu defa dünyayı sarsacak bir yıldız için mücadeleye başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kevin de Bruyne düellosu!

Hedefteki isim Manchester City'den ayrılacak olan Kevin De Bruyne...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kevin de Bruyne düellosu!

33 yaşındaki De Bruyne önce Galatasaray'ın gündemine geldi. Cimbom, hem futbolcuyla hem kulübüyle temaslarını sürdürürken, Fenerbahçe de kararlı bir şekilde devreye girdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kevin de Bruyne düellosu!

Belçikalı 10 numara için sportif direktör Branco girişimlere başladı. Ayrıca Mourinho'nun da yıldız futbolcuyla konuştuğu sızan bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kevin de Bruyne düellosu!

Fenerbahçe, De Bruyne için yıllık 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray da ezeli rakibinin hamleleri üzerine çalışmalarına hız verme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kevin de Bruyne düellosu!

Bazı Arap kulüpleri ve MLS ekiplerinin de ilgilendiği Kevin de Bruyne Avrupa'da kalmaktan yana.

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