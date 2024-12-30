TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kevin de Bruyne düellosu!
Manchester City’nin Belçikalı on numarası Kevin de Bruyne için iki ezeli rakip kılıçları çekti. Galatasaray bir an önce işi bitirmek isterken Fenerbahçe, yıldız oyuncuya 15 milyon Euro’luk teklif sundu. İşte transfer düellosunda son durum... | SON DAKİKA - FB GS Spor Haberleri
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Belçikalı 10 numara için sportif direktör Branco girişimlere başladı. Ayrıca Mourinho'nun da yıldız futbolcuyla konuştuğu sızan bilgiler arasında.
Fenerbahçe, De Bruyne için yıllık 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray da ezeli rakibinin hamleleri üzerine çalışmalarına hız verme kararı aldı.
Bazı Arap kulüpleri ve MLS ekiplerinin de ilgilendiği Kevin de Bruyne Avrupa'da kalmaktan yana.
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