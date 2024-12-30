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Haberler Galatasaray Lucas Torreira'dan Icardi açıklaması! "Takımda çok özlüyoruz"

Lucas Torreira'dan Icardi açıklaması! "Takımda çok özlüyoruz"

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, katıldığı sponsorluk anlaşmasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 11:34
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Lucas Torreira'dan Icardi açıklaması! "Takımda çok özlüyoruz"

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, katıldığı sponsorluk anlaşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE TORREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDE..."

"Çok önemli bir yıl. Ligde lideriz ve Avrupa'da iyi gidiyoruz. Türkiye'nin en büyük kulübünde taraftarı mutlu etmek için kupa almak çok önemli bizim için."

"ICARDI'Yİ ÖZLÜYORUZ"

"Mauro ile kardeş gibi olduk. Bana çok yardımcı ve destek oldu. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Tedavisine devam ediyor. Eksikliğini hissediyoruz. Türk futbolu için çok önemli birisi. Bizim için de çok önemli tabii ki. Takımda çok özlüyoruz şu anda kendisini."

GALATASARAY'A TRANSFER SÜRECİ HAKKINDA

"Açıkçası Türkiye'ye gelmek gibi bir fikrim yoktu. Fiorentina'da kalmak istiyordum fakat Muslera beni sürekli aradı. Okan Hoca da aradı. Karar verdim ve geldim. İyi ki geldim diyorum. Erden Bey de aramıştı ikna etmek için. Hayatımın akışı diyebilirim Muslera'nın aramasıyla. Çok mutluyum, dünyanın en mutlu insanıyım diyebilirim. Keyfim çok yerinde. Hiçbir oyuncunun ön yargısı olmasın. Rekabetçi bir lig ve harika bir ülke burası."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDE OYNUYORUM"

"Galatasaray benim için çok önemli. Hayatımın çok önemli bir parçası oldu geldiğimden bu yana. Galatasaray'ı eğer bir gün bırakacak olursam, kendi ağzımdan duyarsınız bununla ilgili sözleri. Galatasaray'da en mutlu insan olduğumu düşünüyorum. Geldiğimden beri herkes bana destek oldu, çok iyi karşıladılar ve yalnız bırakmadılar. Burada çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük, en iyi kulübünde oynuyorum ve burada mutluyum şu anda. Hayatımın en önemli anlarından birisi bu."

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