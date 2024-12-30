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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Osimhen farkı! 11 maçta...

Galatasaray'da Osimhen farkı! 11 maçta...

Süper Lig'in ilk bölümünde Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi, Uruguaylı Fernando Muslera oldu. Victor Osimhen, 9 golle sezonun ilk bölümünde en fazla fileleri sarsan sarı-kırmızılı oyuncu olmayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 11:59
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Galatasaray'da Osimhen farkı! 11 maçta...

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünü birinci sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayarak yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı takım, toplamda 44 puana ulaştı. "Cimbom", ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamladı.

Galatasaray, ligin ilk bölümünde 47 gol atarken, 19 kez topu ağlarında gördü.

EN ÇOK OYNAYAN MUSLERA

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi Uruguaylı Fernando Muslera oldu.

Başarılı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımın ligdeki 16 karşılaşmanın 16'sında forma giyerek 1440 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'yı 15 maçta 1299 dakikayla Abdülkerim Bardakcı ve 15 müsabakada 1286 dakikayla Lucas Torreira takip etti.

EN GOLCÜSÜ VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde en fazla fileleri sarsan isim Victor Osimhen oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte, bu sezon ligin ilk yarısında 12 futbolcu 45 gol kaydetti. Galatasaray'ın rakipleri de 2 kez kendi kalesine gol attı.

İtalya ekibi Napoli'den sezon başında kiralanan Nijeryalı Osimhen, 11 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Osimhen'i 8 golle Barış Alper Yılmaz ve 5'şer golle Michy Batshuayi ile Yunus Akgün takip etti.

Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens ile Mauro Icardi 4'er, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu 2'şer, Lucas Torreira ile Roland Sallai de 1'er gol attı.

DAVINSON SANCHEZ'İN 5 SARI KARTI VAR

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 5 sarı kartla bu sezon takımın ligde en fazla kart gören oyuncusu oldu.

Sarı-kırmızılılarda geride kalan 16 maçta 17 futbolcu toplam 36 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

En fazla sarı kart gören kişi 5 kartla Davinson Sanchez oldu. Ayrıca takımda Kaan Ayhan ve Roland Sallai 4'er, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı 3'er, Dries Mertens, Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Victor Osimhen 2'şer, Michy Batshuayi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Hakim Ziyech ve Ismail Jakobs da 1'er kez sarı kartla cezalandırıldı.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'da kırmızı kart gören tek isim Metehan Baltacı oldu.

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