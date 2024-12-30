Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları
Ocak ayında kadrosuna takviyeler yapması beklenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için gün sayan sarı kırmızılılar Slovak stoperi ikna etti. Yıldız oyuncunun transferinde Lucas Torreira ve Mauro Icardi büyük rol oynadı. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ (Fotomac.com.tr Enes Cevahirci)
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TORREIRA VE ICARDI DEVREYE GİRDİ
Sport Italia'nın haberine göre; Lucas Torreira ve Mauro Icardi, Milan Skriniar'ı Galatasaray'a transfer olması için ikna etti.
Sezon sonuna kadar Galatasaray'da olacak Slovak stoperin maaşının tamamını sarı kırmızılılar ödeyecek.
ENRIQUE'DEN TRANSFERE ONAY
Galatasaray'a 6 aylık kiralanacak yıldız oyuncuya PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique'den de izin çıktığı belirtildi.
Milan Skriniar bu sezon PSG'de 5 resmi maçta oynadı, 381 dakika sahada kaldı.
BURUK'UN SİSTEMİNE UYGUN
Milan Skriniar, kariyerinde sık sık 3'lü savunmada oynadı.
Okan Buruk'un bu sezon sıklıkla başvurduğu 3'lü savunmaya uygun olması da transferde önemli rol oynadı.
Milan Skriniar bu sezon PSG formasıyla 5 maçta 381 dakika görev aldı.
Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Slovak yıldızın PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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