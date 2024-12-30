  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Ocak ayında kadrosuna takviyeler yapması beklenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için gün sayan sarı kırmızılılar Slovak stoperi ikna etti. Yıldız oyuncunun transferinde Lucas Torreira ve Mauro Icardi büyük rol oynadı. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ (Fotomac.com.tr Enes Cevahirci)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 15:29
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Milan Skriniar'da sıcak gelişme yaşanıyor.

Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları

PSG ile görüşmelerinden anlaşmaya varan sarı kırmızılı yönetim, oyuncuyu ikna etmek için harekete geçti.

Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları

TORREIRA VE ICARDI DEVREYE GİRDİ
29 yaşındaki stoper için Lucas Torreira ve Mauro Icardi de devreye girdi.

Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sport Italia'nın haberine göre; Lucas Torreira ve Mauro Icardi, Milan Skriniar'ı Galatasaray'a transfer olması için ikna etti.

Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sezon sonuna kadar Galatasaray'da olacak Slovak stoperin maaşının tamamını sarı kırmızılılar ödeyecek.

Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları

ENRIQUE'DEN TRANSFERE ONAY
Galatasaray'a 6 aylık kiralanacak yıldız oyuncuya PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique'den de izin çıktığı belirtildi.

Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Milan Skriniar bu sezon PSG'de 5 resmi maçta oynadı, 381 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları

BURUK'UN SİSTEMİNE UYGUN

Milan Skriniar, kariyerinde sık sık 3'lü savunmada oynadı.

Galatasaray'da Milan Skriniar transferini Torraira ve Icardi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Okan Buruk'un bu sezon sıklıkla başvurduğu 3'lü savunmaya uygun olması da transferde önemli rol oynadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca 15:04
Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın oldu Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın oldu 14:36
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde... 14:34
G.Saray'da gündem yeniden Sainz! G.Saray'da gündem yeniden Sainz! 13:46
G.Saray'ın forvet listesi ortaya çıktı G.Saray'ın forvet listesi ortaya çıktı 13:12
F.Bahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas... F.Bahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas... 12:56
Daha Eski
İtalyan devinde flaş ayrılık kararı! İtalyan devinde flaş ayrılık kararı! 12:47
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor 12:36
2024'ün en golcüsü Gyökeres! 2024'ün en golcüsü Gyökeres! 12:07
G.Saray'da Osimhen farkı! G.Saray'da Osimhen farkı! 11:59
F.Bahçe'de Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu... F.Bahçe'de Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu... 11:43
Bologna - Hellas Verona maçı ne zaman? Bologna - Hellas Verona maçı ne zaman? 11:43