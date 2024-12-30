Galatasaray'da Kolo Muani gelişmesi! PSG'den flaş talep...
Son dakika spor haberleri: Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Kolo Muani konusunda yönetimden net bir adım geldi. Sarı-kırmızılıların bu hamlesi sonrası Fransız ekibi de flaş bir talepte bulundu. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Ara transfer çalışmalarına çok hızlı bir şekilde başlayan Galatasaray'da gündem gitgide ısınıyor. Sarı-Kırmızılılar sezon başında Victor Osimhen transferinde olduğu gibi yine tüm Avrupa'da büyük ses getirecek bir hamlenin hazırlığını yapıyor.
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95 MİLYON EURO ÖDENDİ
PSG'nin yıldız futbolcunun 6 aylık maaşı olan 4 milyon Euro'nun Galatasaray tarafından karşılaşmasını istediği ancak yönetimin bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı belirlendi.
Muani'nin İngiltere ve İtalya'dan da ciddi talipleri olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Frankfurt'tan tam 95 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Fransız forvetin 2028'e kadar sözleşmesi var.
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