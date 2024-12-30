Galatasaray'da Kolo Muani gelişmesi! PSG'den flaş talep...

PSG'de teknik direktör Luis Enrique ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor 26 yaşındaki forvet için resmen masaya oturdu. Takvim'de yer alan habere göre Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar resmi teklifini yaptı.