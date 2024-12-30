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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Kolo Muani gelişmesi! PSG'den flaş talep...

Galatasaray'da Kolo Muani gelişmesi! PSG'den flaş talep...

Son dakika spor haberleri: Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Kolo Muani konusunda yönetimden net bir adım geldi. Sarı-kırmızılıların bu hamlesi sonrası Fransız ekibi de flaş bir talepte bulundu. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da Kolo Muani gelişmesi! PSG'den flaş talep...

Ara transfer çalışmalarına çok hızlı bir şekilde başlayan Galatasaray'da gündem gitgide ısınıyor. Sarı-Kırmızılılar sezon başında Victor Osimhen transferinde olduğu gibi yine tüm Avrupa'da büyük ses getirecek bir hamlenin hazırlığını yapıyor.

Galatasaray'da Kolo Muani gelişmesi! PSG'den flaş talep...

LUIS ENRIQUE ILE KAVGALI!

Yönetim, PSG ve Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın ismi bir süredir Kolo Muani ile anılıyordu.

Galatasaray'da Kolo Muani gelişmesi! PSG'den flaş talep...

PSG'de teknik direktör Luis Enrique ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor 26 yaşındaki forvet için resmen masaya oturdu. Takvim'de yer alan habere göre Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar resmi teklifini yaptı.

Galatasaray'da Kolo Muani gelişmesi! PSG'den flaş talep...

95 MİLYON EURO ÖDENDİ

PSG'nin yıldız futbolcunun 6 aylık maaşı olan 4 milyon Euro'nun Galatasaray tarafından karşılaşmasını istediği ancak yönetimin bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı belirlendi.

Galatasaray'da Kolo Muani gelişmesi! PSG'den flaş talep...

Muani'nin İngiltere ve İtalya'dan da ciddi talipleri olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Frankfurt'tan tam 95 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Fransız forvetin 2028'e kadar sözleşmesi var.

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