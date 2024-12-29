  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı

Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Cimbom, eski Fenerbahçeli yıldıza kancayı taktı. 3'lü ve 4'lü savunmaya uygun stoper oyuncusuna Okan Buruk'tan onay çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 15:07 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 15:08
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Sarı kırmızılılarda gözler artık tamamen transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Cimbom'un ocak ayında en az 3 takviyeyle kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere transfer yapmak için temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Galatasaray'ın özellikle savunma ve hücum hattına yapılacak transferlere öncelik verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Sarı kırmızılılarda takıma dahil olacak futbolcuları ise gidenler belirleyebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Bu doğrultuda Cimbom, ligin ilk yarısında fazla süre bulamayan Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Teknik Direktör Okan Buruk'un az süre verdiği Danimarkalı savunmacının yerine gelecek isim ise netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Galatasaray'ın transferde sürpriz bir girişimde bulunduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Yönetimin, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen flaş bir defansı gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Transfer için teknik direktör Okan Buruk'tan da onay alındığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Yönetim bu transferi gerçekleştirmesi durumunda savunmada yaşanan problemleri kökünden çözebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

İşte Cimbom'un gündemindeki o yıldız...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

G.SARAY'DAN SZALAI BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'yi gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Sarı kırmızılıların Macar savunmacıyı, Victor Nelsson'un ayrılığından sonra kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Alman ekibinin ise 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmak istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Bu noktada Hoffenheim'ın kiralık ya da satın alma tekliflerine açık olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Galatasaray'ın da eski Fenerbahçeli ismi cüzi bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmaya çalıştığı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

SZALAI GELMEK İSTİYOR!

Alman temsilcisinde mutsuz olan Attila Szalai'nin, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Başarılı futbolcunun, Hoffenheim'dan kesin olarak ayrılmayı kafasına koyduğu ve Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Attila Szalai bu sezon Hoffenheim'da hiç maça çıkmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Geçen sezonun ikinci yarısını Freiburg'da geçiren Szalai, beklentilerin altında kalmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

2021 yılında Fenerbahçe'ye 3.8 milyon Euro'ya transfer olan Szalai, 2023 yazında 12.3 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle Hoffenheim'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk Szalai'ye onay çıktı

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Szalai'nin, Alman ekibiyle olan kontratı ise 2027 yılında bitecek.

F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım
G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor!
DİĞER
Can Borcu’ndan yeni tartışma... Evladı mı seçersin vicdanı mı?
Öcalan ne zaman "PKK lağv olsun" çağrısı yapacak? Pervin Buldan'dan "İmralı" açıklaması: "TBMM'deki partilerle görüşülecek"
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor
Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım 15:36
Milan - Roma maçı ne zaman? Milan - Roma maçı ne zaman? 15:33
Fatih Terim'den videolu mesaj Fatih Terim'den videolu mesaj 15:30
Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı 15:05
Juventus - Fiorentina maçı ne zaman? Juventus - Fiorentina maçı ne zaman? 14:48
Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek 14:26
Daha Eski
En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar 14:14
Kartal'da Rizespor hazırlıkları sürüyor! Kartal'da Rizespor hazırlıkları sürüyor! 14:03
F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! 13:57
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor 13:52
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor 13:51
Blackburn Rovers - Hull City maçı ne zaman? Blackburn Rovers - Hull City maçı ne zaman? 13:00