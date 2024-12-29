TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a eski Fenerbahçeli stoper! Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı
Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Cimbom, eski Fenerbahçeli yıldıza kancayı taktı. 3'lü ve 4'lü savunmaya uygun stoper oyuncusuna Okan Buruk'tan onay çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 15:07 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 15:08
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Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere transfer yapmak için temaslarını sıklaştırdı.
Galatasaray'ın özellikle savunma ve hücum hattına yapılacak transferlere öncelik verdiği belirtildi.
Sarı kırmızılılarda takıma dahil olacak futbolcuları ise gidenler belirleyebilir.
Bu doğrultuda Cimbom, ligin ilk yarısında fazla süre bulamayan Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı hedefliyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un az süre verdiği Danimarkalı savunmacının yerine gelecek isim ise netleşmeye başladı.
Galatasaray'ın transferde sürpriz bir girişimde bulunduğu kaydedildi.
Yönetimin, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen flaş bir defansı gündemine aldığı iddia edildi.
Transfer için teknik direktör Okan Buruk'tan da onay alındığı öne sürüldü.
Yönetim bu transferi gerçekleştirmesi durumunda savunmada yaşanan problemleri kökünden çözebilir.
İşte Cimbom'un gündemindeki o yıldız...
G.SARAY'DAN SZALAI BOMBASI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı kırmızılıların Macar savunmacıyı, Victor Nelsson'un ayrılığından sonra kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.
Alman ekibinin ise 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmak istediği aktarıldı.
Bu noktada Hoffenheim'ın kiralık ya da satın alma tekliflerine açık olduğu vurgulandı.
Galatasaray'ın da eski Fenerbahçeli ismi cüzi bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmaya çalıştığı ileri sürüldü.
SZALAI GELMEK İSTİYOR!
Alman temsilcisinde mutsuz olan Attila Szalai'nin, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.
Başarılı futbolcunun, Hoffenheim'dan kesin olarak ayrılmayı kafasına koyduğu ve Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Attila Szalai bu sezon Hoffenheim'da hiç maça çıkmadı.
Geçen sezonun ikinci yarısını Freiburg'da geçiren Szalai, beklentilerin altında kalmıştı.
2021 yılında Fenerbahçe'ye 3.8 milyon Euro'ya transfer olan Szalai, 2023 yazında 12.3 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle Hoffenheim'a transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Szalai'nin, Alman ekibiyle olan kontratı ise 2027 yılında bitecek.
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