Galatasaray'ın şikayeti UEFA'dan sonuç getirdi: Portekizli hakeme maç yok!

Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybettiği maçın hakemi Antonio Nobre hakkında UEFA'ya yaptığı şikayetle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Alfonso Davies'in oyun dışı bırakılmaması gibi tartışmalı kararlar, sarı-kırmızılıların tepkisini toplamıştı.

HAKEME BÜYÜK CEZA

UEFA, Galatasaray'ın başvurusunu değerlendirdikten sonra Portekizli hakem Antonio Nobre'nin Şampiyonlar Ligi'nde görev almasını yasakladı ve onu daha düşük bir kategoriye düşürdü. Böylelikle, Nobre artık Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarında düdük çalamayacak.

OLAYIN PERDE ARKASI

Maçın 80. dakikasında Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'in ofsayt gibi görünen pozisyonunda gol kararı verilmiş, bu durum Galatasaray cephesinde büyük tepkiyle karşılanmıştı. Yardımcı hakemin bayrak kaldırmasına rağmen VAR protokolünün uygulanış şekli ve hakemin iletişim sorunları, tartışmaları alevlendirmişti.

GALATASARAY'IN KARARLILIĞI SONUÇ VERDİ

Galatasaray, UEFA'ya gönderdiği resmi şikayet dosyasında, VAR protokolüne uyulmadığını ve hakem hatalarının maçın sonucunu etkilediğini savundu. Bu ısrarlı tutumun ardından UEFA, hakeme 5 aylık görevden uzaklaştırma cezası verdi.

Teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray camiası, Bayern Münih maçındaki hakem yönetiminden duydukları rahatsızlığı defalarca dile getirmişti.