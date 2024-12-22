Galatasaray'da Okan Buruk: Farklı şeyler deneyebiliriz!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Birincisi tabii ki, rakibimiz puan kaybetse de kaybetmese de her maçı kazanmak zorundayız. Puan farkını açma motivasyonumuz var. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor."

İlk 11'imiz, sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte değişikliklerimiz var. Kulübemizde yine eksikliklerimiz var. Icardi zaten sezonu kapattı. Sallai'nin cezası var. Kerem'in ailevi sorunu var. Yusuf'un hastalığı var. Kanat alternatifimiz bugün çok yok. Yine bir şeyler üreteceğiz, farklı şeyler deneyebiliriz.

Geçiş hücumunda etkili olabilen bir takım. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Sağ bek Gökhan'ın etkinliğini kullanıyorlar. Hücumda etkili olabilecek bir takım. Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler belki ama oyun içerisinde dominant oynadıkları bölümler de vardı. Rakibin hücumdaki üretkenliğini biliyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Geçişler, uzun topların daha çok oynanacağını düşünüyoruz. Önlem almamız gerekiyor. Top bizdeyken çabuk kaleye gitmeye çalışan bir Galatasaray olacak. Takımımıza güveniyoruz. Bugün bizim için önemli. Her maç önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Puan farkını arttırmaya ve araya bu güvenle girmeye çalışacağız.