TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Yıldız isim takımda kalıyor
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da performansıyla sarı-kırmızılıları kendisine hayran bırakan o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu son olarak teknik direktör Okan Buruk'a takımda kalacağını söyledi. İşte haberin detayları...
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Galatasaray'da bu doğrultuda devre arası transfer dönemi için kollar sıvandı.
Sarı-kırmızılılarda flaş isimler gündeme gelirken oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre performansıyla bu sezon taraftarlardan büyük alkış alan Sanchez'in ayrılık iddiaları ise devre arası için geçerli değil.
Her ne kadar adı Avrupa devleriyle anılsa da başarılı savunma oyuncusu Okan Buruk ile yaptığı görüşmede sezon sonuna kadar Galatasaray'da olacağını belirtti.
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