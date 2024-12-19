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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Yıldız isim takımda kalıyor

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Yıldız isim takımda kalıyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da performansıyla sarı-kırmızılıları kendisine hayran bırakan o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu son olarak teknik direktör Okan Buruk'a takımda kalacağını söyledi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 10:58
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Yıldız isim takımda kalıyor

Galatasaray 2 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezonda hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Yıldız isim takımda kalıyor

Sarı-kırmızılılar şuan 41 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de sezon sonu mutlaka şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Yıldız isim takımda kalıyor

Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 12 puanla 6. sırada yer alırken bu dev turnuvada da önemli bir başarı elde ederek taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Yıldız isim takımda kalıyor

Galatasaray'da bu doğrultuda devre arası transfer dönemi için kollar sıvandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Yıldız isim takımda kalıyor

Sarı-kırmızılılarda flaş isimler gündeme gelirken oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Yıldız isim takımda kalıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre performansıyla bu sezon taraftarlardan büyük alkış alan Sanchez'in ayrılık iddiaları ise devre arası için geçerli değil.

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