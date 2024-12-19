TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Yıldız isim takımda kalıyor

Galatasaray 2 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezonda hata yapmak istemiyor.

Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 12 puanla 6. sırada yer alırken bu dev turnuvada da önemli bir başarı elde ederek taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.