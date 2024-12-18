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Haberler Galatasaray Liderlik sanatı

Liderlik sanatı

Sarı-kırmızılılar hem lig hem de Avrupa’da önemli rakiplerle oynadı. Aslan; birçok sakatlık sorunu yaşasa da kritik deplasmanlar ve büyük maçlardan yenilgisiz ayrıldı, zirveye adını yazdırmayı başardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Liderlik sanatı

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonuna da damgasını vuruyor. Okan Buruk ve öğrencileri, sezon başında Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti ve Şampiyonlar Ligi playoff'ta gelen Young Boys hüsranına rağmen yıkılmadı, çok iyi toparladı. Sarı-kırmızılılar hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta hiç kaybetmedi, ligde liderliğe yükseldi, Avrupa Ligi'nde de ilk 8 iddiasını güçlendirdi.

BÜYÜK MAÇLARI KAZANDI

Ayrıca Galatasaray bu süreçte birçok sakatlık sorunu yaşasa da yoluna devam etmesini bildi. Cimbom, kritik deplasmanlar ve büyük maçlarda müthiş bir mücadele sergiledi. Aslan, derbilerde Fenerbahçe (3-1), Beşiktaş (2-1) ve Trabzonspor'u (4-3) devirdi. Avrupa Ligi'nde de Tottenham ve PAOK gibi rakipleri yendi, deplasmanda kaybetmedi. 21 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik alındı.

ZİRVEDE BİTİRMESİ KESİN

Süper Lig'de 2024 yılını lider bitirmeyi artık garantileyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de 21 Ocak 2025'te oynayacağı Dinamo Kiev maçını kazandığı takdirde ilk 8'i garantileyecek. Okan Buruk'un takımı özellikle son milli kaç arasının ardından 23 Kasım'dan beri sezonun kaderini etkileyecek maçlarda kaybetmedi. Sivasspor ve Trabzonspor galibiyetleri son 2 haftada zirveyi perçinledi.

ASLAN EVİNDE MUTLU

Sarı-kırmızılılar bu sezon iç saha maçlarında son derece başarılı bir grafik sergiledi. Galatasaray hem lig hem de Avrupa'da evinde müthiş bir tempo yakaladı. Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerini kazanan Aslan, Avrupa Ligi'nde ise 3'te 3 yaptı, 9 puan aldı. Ligde iç sahada 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Cimbom, bu alanda en iyi takım oldu. Galatasaray evinde toplam 25 gol atıp 13 gol yedi. Avrupa Ligi'nde ise sahasında 10 gol attı, 6 gol yedi.

DERBİLERİN GERÇEK KRALI

Tekni

k direktör Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde kazandığı derbi zaferleriyle öne çıktı. Okan Buruk, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı Süper Lig'de 15 maça çıkarken 11 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

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