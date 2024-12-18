  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın transferine ilişkinyolsuzluk gerekçesiyle Napoli'nin iki ofisine baskın yapıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 17:56
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, sezon öncesi en çok konuşulan takımlardan biri oldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'i transfer ederek dünyada manşetleri süsledi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

25 yaşındaki golcü, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

Arsenal, Chelsea, Manchester United ve PSG gibi birçok devin takibinde olan Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

Ancak hem oyuncunun kendisi hem de yönetimden yapılan açıklamalarla Nijeryalı santrforun sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 14 maçta 15 gole katkı veren yıldız golcüyle ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

İtalya'da ve Fransa'da Victor Osimhen transferine ilişkin yolsuzluk soruşturması açıldığı ve Napoli'nin ofislerinde arama gerçekleştirildiği açıklandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

Victor Osimhen'i Napoli'ye satan Başkan Olivier Letang, konuyla ilgili Fransız basınına açıklamalarda buluındu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

L'Equipe'e konuşan Letang, "20 milyon Euro'ya gelen 4 futbolcu olduğu için Osimhen satışından gelen net gelir 68 milyon Euro değildi. Yani değeri sıfırdı. Osimhen transferinde aracıların ücretleri ve komisyonlar gibi etkenler dahil olmak üzere kulübün kasasına 7 milyon Euro girdi."

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

"Kağıt üstünde Lille, Carlos Baleba, Amadou Onana, Sven Botman ve Leny Yoro ile daha fazla para kazandı çünkü bu transfere Osimhen'de olduğu gibi komisyon ve benzeri şeyler ödemedik. Tüm para kulüp kasasın aktarıldı." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

Nijeryalı dünya yıldızının Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Bodrum FK mesaisi Fırtına'da Bodrum FK mesaisi 18:21
Menemen FK - MKE Ankaragücü | CANLI Menemen FK - MKE Ankaragücü | CANLI 17:56
Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı 17:55
Batshuayi: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi... Batshuayi: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi... 16:28
Antalyaspor penaltılarda kazandı! Antalyaspor penaltılarda kazandı! 15:55
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi 15:36
Daha Eski
Gol düellosunda turlayan Kocaeli Gol düellosunda turlayan Kocaeli 15:35
İstanbulspor gruplara kaldı İstanbulspor gruplara kaldı 15:33
Bolu rahat turladı Bolu rahat turladı 15:31
Bodrum FK adını gruplara yazdırdı Bodrum FK adını gruplara yazdırdı 15:20
Taha Akgül başkanlığa seçildi Taha Akgül başkanlığa seçildi 15:15
G.Saray'dan taraftarlara dolandırıcılık uyarısı G.Saray'dan taraftarlara dolandırıcılık uyarısı 15:03