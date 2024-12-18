GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

L'Equipe'e konuşan Letang, "20 milyon Euro'ya gelen 4 futbolcu olduğu için Osimhen satışından gelen net gelir 68 milyon Euro değildi. Yani değeri sıfırdı. Osimhen transferinde aracıların ücretleri ve komisyonlar gibi etkenler dahil olmak üzere kulübün kasasına 7 milyon Euro girdi."