GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın transferine ilişkinyolsuzluk gerekçesiyle Napoli'nin iki ofisine baskın yapıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Arsenal, Chelsea, Manchester United ve PSG gibi birçok devin takibinde olan Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Ancak hem oyuncunun kendisi hem de yönetimden yapılan açıklamalarla Nijeryalı santrforun sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 14 maçta 15 gole katkı veren yıldız golcüyle ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'da ve Fransa'da Victor Osimhen transferine ilişkin yolsuzluk soruşturması açıldığı ve Napoli'nin ofislerinde arama gerçekleştirildiği açıklandı.
Victor Osimhen'i Napoli'ye satan Başkan Olivier Letang, konuyla ilgili Fransız basınına açıklamalarda buluındu.
L'Equipe'e konuşan Letang, "20 milyon Euro'ya gelen 4 futbolcu olduğu için Osimhen satışından gelen net gelir 68 milyon Euro değildi. Yani değeri sıfırdı. Osimhen transferinde aracıların ücretleri ve komisyonlar gibi etkenler dahil olmak üzere kulübün kasasına 7 milyon Euro girdi."
"Kağıt üstünde Lille, Carlos Baleba, Amadou Onana, Sven Botman ve Leny Yoro ile daha fazla para kazandı çünkü bu transfere Osimhen'de olduğu gibi komisyon ve benzeri şeyler ödemedik. Tüm para kulüp kasasın aktarıldı." ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Nijeryalı dünya yıldızının Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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