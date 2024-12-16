  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan İspanyol stoper hamlesi! Devre arasında transfer...

Galatasaray'dan İspanyol stoper hamlesi! Devre arasında transfer...

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arasında rotayı yeniden yaz transfer döneminde görüşmelerde bulunduğu İspanyol yıldıza çevirdi. İşte o yıldız ve sarı kırmızılıların ocak ayı bombası... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 16:55
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan İspanyol stoper hamlesi! Devre arasında transfer...

Galatasaray, boy gösterdiği iki kulvarda da namağlup ilerleyişini sürdürürken devre arasında kadroya yapacakları takviyeler ile sezonu şampiyonluklar ile noktalamak istiyor.

Galatasaray'dan İspanyol stoper hamlesi! Devre arasında transfer...

Bu bağlamda teknik direktör Okan Buruk, ara transfer döneminde hücum hattına yapacakları transferleri planlarken sarı kırmızılıların savunma hattını da boş geçmeyecekleri ortaya çıktı.

Galatasaray'dan İspanyol stoper hamlesi! Devre arasında transfer...

Yaz transfer döneminde Aymeric Laporte ile ilgili Al-Nassr'dan bilgi alan Cimbom, Ocak ayında transferi bitirerek bir dünya yıldızına daha kavuşmak istiyor.

Galatasaray'dan İspanyol stoper hamlesi! Devre arasında transfer...

Manchester City'de forma giydiği sürede 75 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşan İspanyol stoperin değeri şu anda 18 milyon Euro.

Galatasaray'dan İspanyol stoper hamlesi! Devre arasında transfer...

"AVRUPA'YA DÖNEBİLİRİM"

Okan Buruk'un çok beğendiği İspanyol futbolcunun Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ve Körfez ekibinin transfer görüşmelerine yeşil ışık yaktığı biliniyor.

Galatasaray'dan İspanyol stoper hamlesi! Devre arasında transfer...

Laporte, bu sezon Al-Nassr forması ile 17 maça çıktı ve 3 kez fileleri havalandırdı.

REKLAM - TOD
Yılın son derbisi Rams Park'ta!
DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?
Mülteci Esad'dan "günah çıkarma" satırları! "Lazkiye'den Moskova'ya kaçtım" dedi TAKVİM'i doğruladı | "Rus üssünde saklandım" itirafı
G.Saray'dan bomba hamle! İngiliz devinden geliyor
Dursun Özbek'in cezası onandı mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri 17:06
Dursun Özbek'in cezası onandı mı? Dursun Özbek'in cezası onandı mı? 16:58
G.Saray'dan İspanyol stoper hamlesi! G.Saray'dan İspanyol stoper hamlesi! 16:55
2025 UEFA Süper Kupa İtalya'da oynanacak 2025 UEFA Süper Kupa İtalya'da oynanacak 16:42
F.Bahçe'den 3 oyuncu için sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den 3 oyuncu için sakatlık açıklaması! 16:27
Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştı Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştı 16:15
Daha Eski
G.Saray'da Ziyech depremi! Herkes şoke oldu G.Saray'da Ziyech depremi! Herkes şoke oldu 16:11
Piyasa değerleri güncellendi! Ferdi Kadıoğlu... Piyasa değerleri güncellendi! Ferdi Kadıoğlu... 16:07
G.Saray'ın yıldızı transfer rekoru kıracak! G.Saray'ın yıldızı transfer rekoru kıracak! 15:56
A. Demirspor - Beşiktaş maç bilgileri A. Demirspor - Beşiktaş maç bilgileri 15:52
Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıklandı! 15:41
G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri 15:24