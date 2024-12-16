Galatasaray'dan İspanyol stoper hamlesi! Devre arasında transfer...
Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arasında rotayı yeniden yaz transfer döneminde görüşmelerde bulunduğu İspanyol yıldıza çevirdi. İşte o yıldız ve sarı kırmızılıların ocak ayı bombası... | Son dakika GS spor haberleri
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Manchester City'de forma giydiği sürede 75 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşan İspanyol stoperin değeri şu anda 18 milyon Euro.
"AVRUPA'YA DÖNEBİLİRİM"
Okan Buruk'un çok beğendiği İspanyol futbolcunun Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ve Körfez ekibinin transfer görüşmelerine yeşil ışık yaktığı biliniyor.
Laporte, bu sezon Al-Nassr forması ile 17 maça çıktı ve 3 kez fileleri havalandırdı.
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