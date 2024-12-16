GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi maaş ve prim kararı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçında RAMS Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi başkan Dursun Özbek ve yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 09:37 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 09:40
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Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği mücadelede saat 21.00'de başlayacak.
Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'da başkan ve yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş bir hamle geldi.
CİMBOM'DA MAAŞLAR YATIRILDI!
Bu sezon maaş ödemelerinde geriden gelen sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların geciken maaşlarını yatırdı
ÖZBEK'DEN BİR DE PRİM BOMBASI!💰
Ayrıca derbi için önemli bir prim de belirlenirken Florya'da keyifler yerine geldi.
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