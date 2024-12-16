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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi maaş ve prim kararı

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi maaş ve prim kararı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçında RAMS Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi başkan Dursun Özbek ve yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 09:37 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 09:40
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GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi maaş ve prim kararı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahası RAMS Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi maaş ve prim kararı

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği mücadelede saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi maaş ve prim kararı

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un derbi mücadelesindeki ilk 11'i ise merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi maaş ve prim kararı

Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'da başkan ve yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi maaş ve prim kararı

CİMBOM'DA MAAŞLAR YATIRILDI!

Bu sezon maaş ödemelerinde geriden gelen sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların geciken maaşlarını yatırdı

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi maaş ve prim kararı

ÖZBEK'DEN BİR DE PRİM BOMBASI!💰

Ayrıca derbi için önemli bir prim de belirlenirken Florya'da keyifler yerine geldi.

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