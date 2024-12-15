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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda bir süredir o bölgeye takviye gündemdeydi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 14:43
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton Teknik Direktörü Garry O'Neill, eski Galatasaraylı Mario Lemina'dan takım kaptanlığını aldı, ortalık karıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

Premier Lig'de istenilen performansın gerisinde kalarak 9 puanla 19. sırada bulunan Wolverhampton'da kaotik olaylar yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda karşı karşıya geldiği West Ham United'a 2-1 mağlup olan Wolves'de maçın ardından Lemina, ev sahibi ekipten Jarrod Bowen ile büyük bir tartışma yaşamıştı. Maçın bitimiyle birlikte iki futbolcu da saha ortasında şiddetli bir tartışmaya girerken Lemina'nın, Bowen'ı yere fırlattığı görülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

Kendi takım arkadaşları ve teknik ekibinin sakinleştirme çabalarına rağmen yardımcı antrenörüne dahi karşı koyan Lemina, gerilimin azalmasını müsade etmemişti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

KAPTANLIĞI ELİNDEN ALINDI

Ligde bir sonraki hafta 14 Aralık Cumartesi günü Ipswich Town'a deplasmanda 2-1 kaybeden Wolverhampton'da eski Galatasaraylı Lemina, sahaya kaptan olarak çıkmadı. Sezon boyunca tüm müsabakalara kaptan olarak çıkan 31 yaşındaki orta saha, bu maçta Teknik Direktör Garry O'Neill'in kararıyla kaptanlığı elinden alındı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

TARAFTARLAR ISLIKLADI

İç sahada alınan mağlubiyetin ardından taraftarların da ıslıklı protestosuna maruz kalan Lemina'nın mutsuzluğu ekranlara yansıdı. Maçta 90 dakika forma giyen Mario Lemina'nın kaptanlığı kalıcı olarak da Nelson Semedo'ya verildiği duyuruldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

KALICI KARAR

Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Garry O'Neill, Lemina ile yaptığı görüşmenin ardından takım kaptanlığını alarak kalıcı olarak Nelson Semedo'ya verdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

Sport Thiking'te yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre ise eski Galatasaraylı Mario Lemina, takım kaptanlığını devretti. Bu hamlenin, West Ham maçında yaşanan bir olaydan sonra yapıldığı ve bu kararın takımdaki geleceğini etkileyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

PERFORMANS

Mario Lemina, kariyerinde 336 karşılaşmada görev alırken 17 gol ve 6 asistle 23 gole katkıda bulundu. Gabon Milli Takımı'nda ise 32 kez forma şansı buldu.

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