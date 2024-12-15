TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda bir süredir o bölgeye takviye gündemdeydi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda karşı karşıya geldiği West Ham United'a 2-1 mağlup olan Wolves'de maçın ardından Lemina, ev sahibi ekipten Jarrod Bowen ile büyük bir tartışma yaşamıştı. Maçın bitimiyle birlikte iki futbolcu da saha ortasında şiddetli bir tartışmaya girerken Lemina'nın, Bowen'ı yere fırlattığı görülmüştü.
Kendi takım arkadaşları ve teknik ekibinin sakinleştirme çabalarına rağmen yardımcı antrenörüne dahi karşı koyan Lemina, gerilimin azalmasını müsade etmemişti.
KAPTANLIĞI ELİNDEN ALINDI
Ligde bir sonraki hafta 14 Aralık Cumartesi günü Ipswich Town'a deplasmanda 2-1 kaybeden Wolverhampton'da eski Galatasaraylı Lemina, sahaya kaptan olarak çıkmadı. Sezon boyunca tüm müsabakalara kaptan olarak çıkan 31 yaşındaki orta saha, bu maçta Teknik Direktör Garry O'Neill'in kararıyla kaptanlığı elinden alındı.
TARAFTARLAR ISLIKLADI
İç sahada alınan mağlubiyetin ardından taraftarların da ıslıklı protestosuna maruz kalan Lemina'nın mutsuzluğu ekranlara yansıdı. Maçta 90 dakika forma giyen Mario Lemina'nın kaptanlığı kalıcı olarak da Nelson Semedo'ya verildiği duyuruldu.
KALICI KARAR
Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Garry O'Neill, Lemina ile yaptığı görüşmenin ardından takım kaptanlığını alarak kalıcı olarak Nelson Semedo'ya verdiği ifade edildi.
Sport Thiking'te yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre ise eski Galatasaraylı Mario Lemina, takım kaptanlığını devretti. Bu hamlenin, West Ham maçında yaşanan bir olaydan sonra yapıldığı ve bu kararın takımdaki geleceğini etkileyeceği belirtildi.
PERFORMANS
Mario Lemina, kariyerinde 336 karşılaşmada görev alırken 17 gol ve 6 asistle 23 gole katkıda bulundu. Gabon Milli Takımı'nda ise 32 kez forma şansı buldu.
Lemina'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
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