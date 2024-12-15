TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Lemina için devreye girdiler!

KALICI KARAR Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Garry O'Neill, Lemina ile yaptığı görüşmenin ardından takım kaptanlığını alarak kalıcı olarak Nelson Semedo'ya verdiği ifade edildi.

Sport Thiking'te yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre ise eski Galatasaraylı Mario Lemina, takım kaptanlığını devretti. Bu hamlenin, West Ham maçında yaşanan bir olaydan sonra yapıldığı ve bu kararın takımdaki geleceğini etkileyeceği belirtildi.