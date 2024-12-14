Galatasaraylıları kızdıran haber! Barış Alper Yılmaz'ın transferi için çok inatçılar
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için o takımın yeniden devreye gireceği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
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Sarı-kırmızılılarda oynadığı futbolla pek çok takımın ilgisini çeken oyunculardan birisi de Barış Alper Yılmaz.
24 yaşındaki sağ kanat ile ilgili son olarak flaş gelişmeler yaşanıyor.
Barış Alper için o takımın yeniden devreye gireceği öğrenildi.
Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcunun sahalara geri döndüğü zaman Newcastle United gözlemcileri tarafından bir kez daha izleneceği öğrenildi.
İngiltere merkezli sosyal medya haber servisi Magpie 24/7'de yer alan haberde futbolcunun oldukça yetenekli ve çok yönlü olduğu da vurgulandı.
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