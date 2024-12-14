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Haberler Galatasaray Galatasaraylıları kızdıran haber! Barış Alper Yılmaz'ın transferi için çok inatçılar

Galatasaraylıları kızdıran haber! Barış Alper Yılmaz'ın transferi için çok inatçılar

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için o takımın yeniden devreye gireceği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 10:35
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaraylıları kızdıran haber! Barış Alper Yılmaz'ın transferi için çok inatçılar

Galatasaray, 2 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezona da oldukça iddialı başladı.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Barış Alper Yılmaz'ın transferi için çok inatçılar

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de 38 puanla lider konumda yer alıyor.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Barış Alper Yılmaz'ın transferi için çok inatçılar

UEFA Avrupa Ligi'nde ise 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Cimbom'da ortaya konan bu başarıda bazı futbolcular gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Barış Alper Yılmaz'ın transferi için çok inatçılar

Sarı-kırmızılılarda oynadığı futbolla pek çok takımın ilgisini çeken oyunculardan birisi de Barış Alper Yılmaz.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Barış Alper Yılmaz'ın transferi için çok inatçılar

24 yaşındaki sağ kanat ile ilgili son olarak flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Barış Alper Yılmaz'ın transferi için çok inatçılar

Barış Alper için o takımın yeniden devreye gireceği öğrenildi.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Barış Alper Yılmaz'ın transferi için çok inatçılar

Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcunun sahalara geri döndüğü zaman Newcastle United gözlemcileri tarafından bir kez daha izleneceği öğrenildi.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Barış Alper Yılmaz'ın transferi için çok inatçılar

İngiltere merkezli sosyal medya haber servisi Magpie 24/7'de yer alan haberde futbolcunun oldukça yetenekli ve çok yönlü olduğu da vurgulandı.

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