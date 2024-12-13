Spor yazarları Malmö - Galatasaray maçını değerlendirdi

Yediğimiz golde Berkan, Larsen'e çok uzak kalırken, Metehan ise Botheim'e o kadar rahat kafa vurdurdu ki... Golü yedikten sonra üzerine bir de Davinson Sanchez sakatlanınca 'eyvah' dedik. Ama Davinson'un yerine giren Kerem Demirbay, harika bir asistle Jelert'i gördü ve beraberlik golümüz geldi. İlk yarının son anlarında Yunus'un nefis bir vuruşu vardı. Maça kötü başladık ama ilk yarının son bölümünde çok etkili bir oyun oynadı Galatasaray!