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Haberler Galatasaray Felipe Melo'dan Galatasaray'a transfer önerisi! Fatih Terim ile ilgili olay sözler

Felipe Melo'dan Galatasaray'a transfer önerisi! Fatih Terim ile ilgili olay sözler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Melo, sarı-kırmızılı takıma transfer önerisinde bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 19:31
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Felipe Melo'dan Galatasaray'a transfer önerisi! Fatih Terim ile ilgili olay sözler

2011-2015 yılları arasında Galatasaray formasını terleten ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo açıklamalarda bulundu.

Felipe Melo'dan Galatasaray'a transfer önerisi! Fatih Terim ile ilgili olay sözler

TRT Spor'a konuşan 41 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki günlerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Felipe Melo'dan Galatasaray'a transfer önerisi! Fatih Terim ile ilgili olay sözler

"1 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"

Emekliliğiyle ilgili konuşan tecrbeli orta saha oyucusu, 1 yıl daha futbol oynamak istediği belirtti.

Felipe Melo'dan Galatasaray'a transfer önerisi! Fatih Terim ile ilgili olay sözler

"HAYALİM GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK"

Hayallerinden de bahseden Brezilyaı oyuncu, en büyük hayallerinden birinin Galatasaray Teknik Direktörü olmak istediğini belirtti.

Felipe Melo'dan Galatasaray'a transfer önerisi! Fatih Terim ile ilgili olay sözler

"HALA KULAKLARIMDA 'MELO KURTARDI' SESİ VAR"

Elazığ maçında kurtardığı penaltıyla ilgili konuşan Felipe Melo, "Zaten bütün detaylarını, konuşmalarını, perde arkasını hepsini kitabımda da bahsettim. Bir futbolcunun kaleye geçmesi, o anda o sorumluluğu alması, kaleye geçip doğru köşeyi seçip, pozisyonu kurtarması herkese nasip olmaz. Galatasaray tarihine bir olaydan, başarıdan geçtim ama bu da geçtiğim anlardan bir tanesi oldu. Hala kulaklarımda o ses var 'Melo kurtardı, Melo kurtardı' sesi. O yüzden çok şükürler olsun ki böyle bir şey de yaşamış oldum." ifadelerini kullandı.

Felipe Melo'dan Galatasaray'a transfer önerisi! Fatih Terim ile ilgili olay sözler

"ÖNCE ALLAH SONRA BABAM SONRA FATİH TERİM GELİR"

Melo, eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili sorulan soruya "Fatih Terim'in bana yaklaşımı tam bir 'baba' gibiydi. Benim için önce Allah sonra öz babam gelir. Ardından Fatih Terim gelir" yanıtını verdi.

Felipe Melo'dan Galatasaray'a transfer önerisi! Fatih Terim ile ilgili olay sözler

GALATASARAY'A HUGO SOUZA ÖNERİSİ

41 yaşındaki orta saha oyuncusu "Güney Amerika'dan bir kaleci önerisi var mı?" şeklinde sorulan soruyu "Kaleci olarak Felipe Melo'yu da es geçmeyelim tabii ki! Birçok kaleci var Brezilya'da. Bir isim vermem gerekirse Corinthians'ta forma giyen Hugo Souza'yı önerebilirim." şeklinde yanıtladı.

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