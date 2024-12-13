Felipe Melo'dan Galatasaray'a transfer önerisi! Fatih Terim ile ilgili olay sözler
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Melo, sarı-kırmızılı takıma transfer önerisinde bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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"HAYALİM GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK"
Hayallerinden de bahseden Brezilyaı oyuncu, en büyük hayallerinden birinin Galatasaray Teknik Direktörü olmak istediğini belirtti.
"HALA KULAKLARIMDA 'MELO KURTARDI' SESİ VAR"
Elazığ maçında kurtardığı penaltıyla ilgili konuşan Felipe Melo, "Zaten bütün detaylarını, konuşmalarını, perde arkasını hepsini kitabımda da bahsettim. Bir futbolcunun kaleye geçmesi, o anda o sorumluluğu alması, kaleye geçip doğru köşeyi seçip, pozisyonu kurtarması herkese nasip olmaz. Galatasaray tarihine bir olaydan, başarıdan geçtim ama bu da geçtiğim anlardan bir tanesi oldu. Hala kulaklarımda o ses var 'Melo kurtardı, Melo kurtardı' sesi. O yüzden çok şükürler olsun ki böyle bir şey de yaşamış oldum." ifadelerini kullandı.
"ÖNCE ALLAH SONRA BABAM SONRA FATİH TERİM GELİR"
Melo, eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili sorulan soruya "Fatih Terim'in bana yaklaşımı tam bir 'baba' gibiydi. Benim için önce Allah sonra öz babam gelir. Ardından Fatih Terim gelir" yanıtını verdi.
GALATASARAY'A HUGO SOUZA ÖNERİSİ
41 yaşındaki orta saha oyuncusu "Güney Amerika'dan bir kaleci önerisi var mı?" şeklinde sorulan soruyu "Kaleci olarak Felipe Melo'yu da es geçmeyelim tabii ki! Birçok kaleci var Brezilya'da. Bir isim vermem gerekirse Corinthians'ta forma giyen Hugo Souza'yı önerebilirim." şeklinde yanıtladı.
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