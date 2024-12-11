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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Trendyol Süper Lig'de yenilgisiz bir şekilde liderliğini sürdüren Galatasaray, yine namağlup bir şekilde devam ettiği UEFA Avrupa Ligi yolunda da gözünü kupaya dikti. Bu sezon zorlu hedeflere sahip olan ve Okan Buruk yönetiminde dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılılar, devre arası transferleri ile bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Öte yandan takımın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın ara transfer döneminde ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:14 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:20
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın takımı seçilen Galatasaray'da, zirvede yılın sağ kanat oyuncusu seçilen Barış Alper Yılmaz için ayrılık çanları çalıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Trendyol Süper Lig'de son olarak zorlu Sivasspor deplasmanına çıkan sarı kırmızılılar, 3-2 galip ayrılarak namağlubiyet serisini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Zirvede en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Süper Lig devinde sıradaki hedef UEFA Avrupa Ligi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Yeni formatın 6. haftasında Malmö deplasmanına çıkacak olan ekip, buradan 3 puan alarak liderlik takibini sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Avrupa'daki son karşılaşmalarını AZ Alkmaar deplasmanında oynayan Cimbom, buradan aldığı beraberliği İsveç'te telafi etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Bu sezon hedeflerini oldukça yüksek tutan Galatasaray'da, saha içinde olduğu kadar saha dışında da yoğun çabalar var.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Florya yönetimi, devre arasında kadrolarına birçok yıldızı takviye etmek istiyor ve Okan Buruk'un listesindeki oyuncular ile temaslar kuruluyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Bütün bu yoğun mesailer sürüyorken sarı kırmızılılara Barış Alper ile ilgili telaşlandıracak bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

TBR Football ve The Hard Tackle'da yer alan haberlere göre Premier Lig'den West Ham United, yetenekli sağ kanat ile anlaşma yolunda.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Barış'ın aynı zamanda Premier Lig'in diğer devlerinden Tottenham, Aston Villa ve Liverpool'un da radarında olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Sivasspor'da yaşadığı sakatlık ile gündemde olan milli futbolcu, 3 hafta sahalardan uzak kalacakken bu süre zarfında İngiliz temsilcileri kendisiyle temasa geçebilir.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Ada takımları, 24 yaşındaki oyuncu için 30 milyon Euro bonservisi gözden çıkartmış durumdalar.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisi için Napoli'ye sunduğu para + takas formülünde de yer alacağı ortaya çıkan Barış Alper, kazandıracağı transfer bedeli ile Galatasaray'ın Nijeryalı planları için kilit rol oynayabilir.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Aynı zamanda Barış'ın Tottenham ile görüşmeleri olumlu geçmesi durumunda Galatasaray'ın Heung-min Son'u kadroya katma planlarında da mutlu sonu getirecek pazarlıklar masaya yatırılabilir.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...

Haberde ayrıca Barış Alper'in de olası bir Premier Lig transferine sıcak baktığı ve gerçekleşmesi durumunda kazanacağı deneyim ile kariyerinde sıçrama yaşayabileceği belirtiliyor.

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