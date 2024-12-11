TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yolcu! Rekor bonservis...
Trendyol Süper Lig'de yenilgisiz bir şekilde liderliğini sürdüren Galatasaray, yine namağlup bir şekilde devam ettiği UEFA Avrupa Ligi yolunda da gözünü kupaya dikti. Bu sezon zorlu hedeflere sahip olan ve Okan Buruk yönetiminde dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılılar, devre arası transferleri ile bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Öte yandan takımın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın ara transfer döneminde ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:14 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:20
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Yeni formatın 6. haftasında Malmö deplasmanına çıkacak olan ekip, buradan 3 puan alarak liderlik takibini sürdürmek istiyor.
Avrupa'daki son karşılaşmalarını AZ Alkmaar deplasmanında oynayan Cimbom, buradan aldığı beraberliği İsveç'te telafi etmeyi planlıyor.
Bu sezon hedeflerini oldukça yüksek tutan Galatasaray'da, saha içinde olduğu kadar saha dışında da yoğun çabalar var.
Florya yönetimi, devre arasında kadrolarına birçok yıldızı takviye etmek istiyor ve Okan Buruk'un listesindeki oyuncular ile temaslar kuruluyor.
Bütün bu yoğun mesailer sürüyorken sarı kırmızılılara Barış Alper ile ilgili telaşlandıracak bir haber geldi.
TBR Football ve The Hard Tackle'da yer alan haberlere göre Premier Lig'den West Ham United, yetenekli sağ kanat ile anlaşma yolunda.
Barış'ın aynı zamanda Premier Lig'in diğer devlerinden Tottenham, Aston Villa ve Liverpool'un da radarında olduğu biliniyor.
Sivasspor'da yaşadığı sakatlık ile gündemde olan milli futbolcu, 3 hafta sahalardan uzak kalacakken bu süre zarfında İngiliz temsilcileri kendisiyle temasa geçebilir.
Ada takımları, 24 yaşındaki oyuncu için 30 milyon Euro bonservisi gözden çıkartmış durumdalar.
Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisi için Napoli'ye sunduğu para + takas formülünde de yer alacağı ortaya çıkan Barış Alper, kazandıracağı transfer bedeli ile Galatasaray'ın Nijeryalı planları için kilit rol oynayabilir.
Aynı zamanda Barış'ın Tottenham ile görüşmeleri olumlu geçmesi durumunda Galatasaray'ın Heung-min Son'u kadroya katma planlarında da mutlu sonu getirecek pazarlıklar masaya yatırılabilir.
Haberde ayrıca Barış Alper'in de olası bir Premier Lig transferine sıcak baktığı ve gerçekleşmesi durumunda kazanacağı deneyim ile kariyerinde sıçrama yaşayabileceği belirtiliyor.
Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray forması ile 22 maça çıktı ve 7 gol / 1 asist katkısı sunmayı başardı.
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