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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'dan flaş açıklama: Avrupa takımlarından ilgi geldi

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'dan flaş açıklama: Avrupa takımlarından ilgi geldi

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Abdülkerim Bardakcı, kulübün dergisine verdiği röportaj'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bardakcı, transfer iddiaları ile ilgili itirafta bulundu ve taraftarlara seslendi. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 12:32
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'dan flaş açıklama: Avrupa takımlarından ilgi geldi

Galatasaray'ın 30 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray Dergisi'ne konuştu. Bardakcı, takımın hedeflerinden bahsetti ve Avrupa Ligi finali için taraftarlara çağrıda bulundu. Abdülkerim Bardakcı ayrıca transfer iddiaları ile ilgili itirafta bulundu. İşte o çarpıcı ifadeler...

"İNİŞLER ÇIKACAK OLACAK AMA..."

Galatasaray taraftarıyla çok büyük bir aileye sahip oldum. Her başarıya ulaşma şansımızın olduğunu gördüm. Bitmeyen hedeflerim var artık...Taraftarımız bize güvensin. İnişler, çıkışlar olacak ama günün sonunda biz başarılı olacağız. Hedeflere bir bir ulaşacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz, birlik olarak her şeyi başaracak gücümüz var. Her zaman kenetlenelim. Başarılar paylaşınca güzel.

"GOL HAZZINI SEVİYORUM"

Geçmişte de stoper oynadım. Ama hep golü sevdim. Sol bek oynatıldığım dönemler de oldu ama sevdiğim pozisyon stoper diyebilirim. Ama gol atmayı, golü kovalamayı, o hazzı çok seviyorum... Golden sonra taraftarımıza koştuğumuzu görmek beni daha da motive ediyor.

"RAKİBE GÖRE OYNAMAK BİZE GÖRE DEĞİL"

Büyük, küçük maç ayırmadan her maça çok iyi konsantre oluyoruz. Büyük maçlarda rakipler daha az kapandığı için oyunumuzu daha iyi gösterme şansı buluyoruz ama ayrım yapmadan her maçta kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Rakibe göre oynamak bize göre değil.

"BİRÇOK AVRUPA TAKIMINDAN İLGİLER GELDİ"

Konyaspor'da A takıma çıktığım dönemlerde de Avrupa söylentileri hep olmuştu. Galatasaray'daki ilk senemden sonra birçok Avrupa takımından ilgiler geldi. Galatasaray'da daha hedeflerim var. Bu hikâyenin şu an yarım kalmasını istemiyorum. Sadece Abdülkerim olarak değil, takım olarak Avrupa'da hedefimize odaklandık. Ama İtalya favori liglerimden.

"HERKESİ SAN MAMES STADI'NA ÇAĞIRIYORUM"

("Lig şampiyonluğu mu, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu mu?" sorusuna yanıt olarak) Lig şampiyonluğunu alacağız. Herkesi San Mames Stadı'na erken rezervasyona çağırıyorum."

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