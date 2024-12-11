Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Finalin hayalini kuruyoruz!

Galatasaray, UEFA Avrupa Lig 6. haftasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ve oyunculardan Kerem Demirbay basın toplantısında açıklamalarda bulundu

İŞTE BASIN TOPLANTISINDA SATIR BAŞLARI;

Okan Buruk: "Rakibimizin Beşiktaş maçını özellikle izlemiştik. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Organize bir takım. Pas hızı yüksek bir takım. Top onlardayken tehlikeli bir takım. Gerçekten önemli bir takımla oynayacağız. Rakibimizin Avrupa Ligi'nde kalması için kazanmak isteyecektir. Biz de ilk 8'de kalabilmek için bu maç bizim için çok önemli. Oyuncularıma çok güveniyorum. Buraya moralli geldik. Eksiklerimiz var ama iyi bir kadroya sahibiz. En iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız. Kazanarak ayrılmak istiyoruz buradan."

"BAZI MEVKİLERDE EKSİĞİZ"

"Çok önemli oyuncularımız var. Tam kadro olmak büyük avantaj ama oyuncu grubu, Galatasaray'ın oyuncu grubu, bu hazırlığı yaparken, bu tür senaryoları düşünüyoruz. Burada da sahaya çıkan herkesin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Bazı mevkilerde eksiğiz, kanatlarda az oyuncumuz var. Ama forvette 3 tane oyuncumuz vardı. İkisi sakat, Batshuayi ile oynayacağız. Ama önemli, değerli bir kadroya sahibiz. Bunu da sahada göstermeye çalışacağız."

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI İYİ OYNADILAR"

"Rakibimiz daha yüksek bir puanda olabilirdi. Beşiktaş'a karşı da iyi bir oyun ortaya koydular. İddiaları devam ediyor. Rakibimiz için avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum. Biz biraz yoğun tempodan geliyoruz. Rakibimizin ligi bitti. Maç içerisinde göreceğiz iki takımın gücünü, maç içindeki adaptasyonunu."

"FİNALİN HAYALİNİ KURUYORUZ"

"Şu anda 5 maç geçti ve bir sıralama var. Hep ilk 5'in içinde olduk. Bu da bizi, özellikle Tottenham maçı, favorilerden biri, oyun, güç, takım performansına bakınca, ileriye doğru hayaller kuruyoruz. Ama hiçbir zaman bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu senaryoyu beklemiyorduk mesela 6-7 sakatımız var şu anda. Tam kadro olduğumuzda, futbolun içindeki şans, oyun içerisindeki yaşadıklarınız, futbolda birçok etken var. Elemeli tura geçince maç içi performansı önemli oluyor. O yüzden her takım her takımı eleyebilir. Final hedefini kuracağız. Bundan sonraki süreçte maçların nasıl geliştiğini göreceğiz. Bu hayali kuruyoruz çünkü bunun altyapısını oluşturduk şu ana kadar."

SİVAS MAÇI HAKKINDA

"Kaleci ve stoperlerin dışında tüm oyuncular hücum oynamak ister. Tabii ki bizim takımımız agresif ve dinamik bir takım. 10 kişi kalsak da önce 4-3-2'ye döndük. Mertens ve Osimhen'i önde tuttuk. Yine Yunus, Torreira ve Sara ile üçlü orta saha gibi oynadık. 4-4-1'e döndük zaman zaman. Sizin oyununuz da önemli. Rakibin de 3'lü oynaması sizin işinizi kolaylaştırabiliyor. Yine baskıya gittik. Rakibin dipte savunma yapması işinizi kolaylaştırıyor. Motivasyon, konsantrasyon, boş bir haftadaydık, yorgunluk azdı. Genel olarak kendi oyun anlayışımızı her maçta ortaya koymaya çalışıyoruz. İyi bir kadroya sahibiz. Ofansif olarak iyi işler gösteriyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yarın için de elimizdeki oyuncuların kalitesi çok fazla, ofansif olarak hamleler yapacağız, düşüneceğiz. Savunma olarak da daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bu sene çok fazla gol yiyoruz. Gol yemeden tamamlamak isteriz. Savunmada kalabalık olduğumuzda da gol yedik. Sivasspor maçında da aynısı oldu. İkinci golde 4 kişi savunmadayız. Çok uzaktan bir pasla gol yedik. Savunmayı daha iyi yaparsak çok daha güçlü olacağız."

KEREM DEMİRBAY'IN SÖZLERİ

Kerem Demirbay: Güçlü bir takımla oynayacağız ama buraya kazanmaya geldik. İlk 8'e kalmak istiyoruz. Hazırız, iyi hazırlandık ve mücadele edeceğiz.

BARIŞ ALPER POZİSYONU

"O pozisyonda Barış'ı gördüm. Yanına gittim. Hakemin kötü niyetini hissettim. Ondan dolayı hakemle aramız kötü geçti ve sarı kart gördüm. Barış'ın ayağını tuttum ve Yener Hocamızı çağırdım. Bayağı gergin geçti hakemle aram. Profesyonel gördüm. Barış zaten kardeşim, kardeşime kimse kolay kolay zarar veremez. Ondan dolayı mecbur kaldım. Televizyonda farklı görünüyor belki ama hiçbir zaman kardeşlerimin yanından ayrılmam!"

"BEN HAZIRIM"

"Tabii ki bir futbolcu 90 dakika oynadığında daha fit oluyor. Ama ben yüzde yüz fitim, hazırım. Antrenmanlar da hafif geçmiyor. Girdiğimde enerji veriyorum takıma, mücadele ediyorum. Ben futbolcuyum, her zaman oynadım. Şimdiki durum zor bir durum ama ben profesyonelim işime bakarım. Hazırım. Hocamız karar veriyor. Hepimiz saygı duyuyoruz. Gençlere örnek olmak istiyorum ve oluyorum. Negatif olmam hiçbir zaman. Hazırım, oynamak istiyorum. Hocamız karar veriyor ve hepimiz buna saygı duyuyoruz."