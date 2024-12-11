Okan Buruk: Avrupa Ligi'nde final hayal ediyoruz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö ile oynayacakları Avrupa Ligi maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Avrupa Ligi'nde final hayal ettiklerini söyledi ve şunları kaydetti: "Şu anda 5 maç geçti ve bir sıralama var. Hep ilk 5'in içinde olduk. Oyun, güç, takım performansına bakınca ileriye doğru hayaller kuruyoruz ama hiçbir zaman bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Şu anda 6-7 sakatımız var, mesela bu senaryoyu beklemiyorduk. Elemeli tura geçince maç içi performansı önemli oluyor. O yüzden her takım her takımı eleyebilir."