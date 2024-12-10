Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper - Manaj pozisyonunun konuşmaları

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı. İşte Barış Alper Yılmaz - Manaj pozisyonunun konuşmaları...

İŞTE MANAJ - BARIŞ ALPER YILMAZ POZİSYONUNU KAYITLARI

Hakem Turgut Doman: "Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?"

VAR: "Gösteriyorum bir açı daha."

Hakem Turgut Doman: "Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum."

VAR: "Tamamdır, karar senin."

-Trabzonspor - Kasımpaşa maçında Enis Destan'ın penaltı pozisyonu;

VAR: "Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

HAKEM: "Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?"

VAR: "Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

HAKEM: "Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum."

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA VAR KONUŞMALARI

VAR: "Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

HAKEM: "Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?"

VAR: "Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

HAKEM: "Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum."

15. haftada oynanan Konyaspor - Antalyaspor, Göztepe - Adana Demirspor, Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçlarının da VAR kayıtları, TFF'nin açıkladığı videoda yer aldı.