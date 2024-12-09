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Haberler Galatasaray Gol uzmanı

Gol uzmanı

Victor Osimhen Sivasspor deplasmanını da boş geçmedi. Ünlü forvet dün akşam penaltıdan attığı golle bu sezon ligde 7. kez sevindi. Nijeryalı futbolcu; Galatasaray formasıyla çıktığı ilk 9 lig maçının 8’inde katkı bulunmasını bildi, adından söz ettirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Gol uzmanı

Victor Osimhen fırtınası esmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü forvet; kritik Sivasspor deplasmanını da boş geçmedi, kazandığı penaltıyı ağlarla buluşturarak gol serisini sürdürdü. Süper Lig'de 7. kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı futbolcu, müthiş bir form grafiği yakaladı. Osimhen, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk 9 maçın 8'inde skor katkısı vermeyi başardı. Öte yandan 25 yaşındaki yıldız; 7 gol 3 asistle oynadığı 9 maçta 10 gole direkt etki etmesini bildi, adından söz ettirdi.

MÜTHİŞ SKOR KATKISI

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Süper Lig'de elde ettiği başarıyı Avrupa Ligi'nde de gösterdi. Başarılı yıldız; Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle 5 gole direkt etki sundu. Böylece Osimhen; sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 13 resmi maçta 10 gol atarken 5 de asist yaptı. Sarı-kırmızılı takımda hem en çok skor katkısı veren isim olan Osimhen hem de ligde gol krallığı yarışında iddialı olduğunu ispat etti.

RİSKE ETMEDİLER

Avrupa Ligi'nde hafta arasında Malmö deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Victor Osimhen riske edilmedi ve 74. dakikada kenara geldi. Ağrı hisseden Nijeryalı yıldızın kenara alınırken yerini Batshuayi'ye bıraktı.

NIKOLIC'TEN BÜYÜK HATALAR

Sivasspor kalecisi Dorde Nikolic, Galatasaray'ın gollerinde yaptığı hatalarla maça damga vurdu. Yunus Akgün'ün golünde topu elinden kaçıran Nikolic, skorun 1-1'e gelmesini önleyemedi. 27 yaşındaki kaleci Osimhen'e yaptığı basit faulle de penaltıya neden oldu, maç 2-1 taşındı. Nikolic sakatlanarak 2. yarıda oyundan çıktı.

METEHAN'A KIRMIZI KART

Maçta 11. dakikada Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı gördüğü kırmızı kartla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Rey Manaj'la ikili mücadele esnasında topa elle müdahale eden 22 yaşındaki savunmacı, son adam olduğu için kırmızı kart gördü. İlk etapta sarı kart veren hakem Turgut Doman VAR uyarısıyla kırmızı verdi.

15 SEZON SONRA

Galatasaray, 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez ilk yarısında kırmızı kart gördüğü ve 1-0 geriye düştüğü bir lig maçının devresine önde girdi. Dün akşam Sivasspor deplasmanında 10 kişi kalan Aslan maçı çevirdi.

SİVAS YİNE KAYIP

Sivasspor, Süper Lig'de üst üste 4. maçını kazanamadı. Yiğidolar; son 4 maçta 3 yenilgi bir beraberlik alarak ligde ciddi bir düşük yaşadı. Kırmızıbeyazlılar son 4 maçtan 1 puan çıkarıp kötü bir seri tutturdu.

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