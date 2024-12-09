Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Kadro dışı kalabilir

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Cimbom zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve Fenerbahçe ile olan şampiyonluk mücadelesinde 38 puanla lider konumda yer alıyor.