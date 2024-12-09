Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Kadro dışı kalabilir
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da o yıldız isimle ilgili ortaya çıkan haberler, gündeme oturdu. Futbolcu kısa süre içerisinde kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 12:43
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Dailysports'un yer verdiği haberde Okan Buruk'un, Hakim Ziyech'e bu mücadelede forma şansı vermemesi nedeniyle oyuncunun Galatasaray'daki serüveninin kısa süre içerisinde sonlanabileceği belirtildi.
Haberde Buruk'un, sağ kanat pozisyonu için Ziyech'in uygun olmasına rağmen Yunus Akgün'ü oynatarak Faslı yıldızı gözden çıkardığı vurgulandı.
Ziyech'in az süre bulması, etkisiz performansı ve sarı-kırmızılı taraftarların olumsuz eleştirileri nedeniyle Cimbom'dan kısa süre içerisinde ayrılabileceği aktarıldı.
FAS KADROSUNDAN İHRAÇ EDİLEBİLİR!
Oyuncunun 2025 Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken formunu ve düzenli forma süresini yeniden kazanabileceği bir kulübe transfer olmadığı takdirde Fas kadrosundan ihraç edilme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
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