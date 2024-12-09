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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Kadro dışı kalabilir

Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Kadro dışı kalabilir

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da o yıldız isimle ilgili ortaya çıkan haberler, gündeme oturdu. Futbolcu kısa süre içerisinde kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 12:43
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Kadro dışı kalabilir

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Kadro dışı kalabilir

Cimbom zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve Fenerbahçe ile olan şampiyonluk mücadelesinde 38 puanla lider konumda yer alıyor.

Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Kadro dışı kalabilir

Bu mücadelede teknik direktör Okan Buruk'un o futbolcuyu sahaya sürmemesi yurt dışında gündem oldu.

Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Kadro dışı kalabilir

Dailysports'un yer verdiği haberde Okan Buruk'un, Hakim Ziyech'e bu mücadelede forma şansı vermemesi nedeniyle oyuncunun Galatasaray'daki serüveninin kısa süre içerisinde sonlanabileceği belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Kadro dışı kalabilir

Haberde Buruk'un, sağ kanat pozisyonu için Ziyech'in uygun olmasına rağmen Yunus Akgün'ü oynatarak Faslı yıldızı gözden çıkardığı vurgulandı.

Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Kadro dışı kalabilir

Ziyech'in az süre bulması, etkisiz performansı ve sarı-kırmızılı taraftarların olumsuz eleştirileri nedeniyle Cimbom'dan kısa süre içerisinde ayrılabileceği aktarıldı.

Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Kadro dışı kalabilir

FAS KADROSUNDAN İHRAÇ EDİLEBİLİR!

Oyuncunun 2025 Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken formunu ve düzenli forma süresini yeniden kazanabileceği bir kulübe transfer olmadığı takdirde Fas kadrosundan ihraç edilme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

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