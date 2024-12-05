TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper bölgesine öncelik verildi. Victor Nelsson'un performans düşüklüğü ve sakatlıkların ardından harekete geçen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda da gündemine gelen stoper oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray'da özellikle Victor Nelsson'un ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu doğrultuda Cimbom, Victor Nelsson'un alternatifini buldu.
Kurmaylar, savunma bölgesinde sayısal olarak handikap yaşamamak için stoper transferine ağırlık verdi.
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı kırmızılılar son olarak İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen 38 yaşındaki Sergio Ramos'a teklif yapma kararı aldı.
Nelsson'un olası ayrılığı sonrası son haftalarda üçlü savunmaya dönen teknik direktör Okan Buruk'un elinde sadece Davinson, Abdülkerim ve Metehan kalıyor.
Ancak bu mevkide alternatif arayan Okan Buruk da, tecrübeli yıldızı iyi bir tercih olarak görüyor.
Sergio Ramos'un geçen yaz transfer döneminden bu yana boşta olması da avantaj olarak değerlendiriliyor.
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