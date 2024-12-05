TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı kırmızılılar son olarak İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen 38 yaşındaki Sergio Ramos'a teklif yapma kararı aldı.

Nelsson'un olası ayrılığı sonrası son haftalarda üçlü savunmaya dönen teknik direktör Okan Buruk'un elinde sadece Davinson, Abdülkerim ve Metehan kalıyor.