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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper bölgesine öncelik verildi. Victor Nelsson'un performans düşüklüğü ve sakatlıkların ardından harekete geçen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda da gündemine gelen stoper oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 16:01
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

Sarı kırmızılılar gözünü yavaş yavaş ocak ayına çevirmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

Cimbom ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takviye yapacağı bölgeleri netleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

Galatasaray'da özellikle Victor Nelsson'un ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

Bu doğrultuda Cimbom, Victor Nelsson'un alternatifini buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

Kurmaylar, savunma bölgesinde sayısal olarak handikap yaşamamak için stoper transferine ağırlık verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı kırmızılılar son olarak İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen 38 yaşındaki Sergio Ramos'a teklif yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

Nelsson'un olası ayrılığı sonrası son haftalarda üçlü savunmaya dönen teknik direktör Okan Buruk'un elinde sadece Davinson, Abdülkerim ve Metehan kalıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bir dünya yıldızını daha getiriyor!

Ancak bu mevkide alternatif arayan Okan Buruk da, tecrübeli yıldızı iyi bir tercih olarak görüyor.

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