TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takıma katılacak isimler kadar kadrodan ayrılması beklenen oyuncular da merak ediliyor. Transfer planını belirleyen sarı kırmızılı kurmaylar ocakta 2 isimle yollarını ayıracak. İşte transferin detayları... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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OKAN BURUK 2 İSMİN BİLETİNİ KESTİ
Okan Buruk, aldığı süreleri iyi değerlendiremeyen 2 ismin biletini kesti.
Galatasaray'da bu sezon beklenen performansları sergileyemeyen Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde ayrılması bekleniyor.
Savunma hattında bu sezon 12 resmi maça çıkan Nelsson, istenen seviyeye çıkamadı.
Sezon başından bu yana ritim bulamayan Danimarkalı stoper formayı Metehan Baltacı'ya kaptırdı.
Benzer şekilde hem sakatlık hem de formsuzluk sıkıntısı yaşayan Hakim Ziyech de 10 resmi maça 317 dakika süre aldı.
Faslı futbolcu özellikle Bodrum FK deplasmanında kaçırdığı boş kaleye golle eleştiri toplamıştı.
Son maçlarda daha fazla süre almaya başlayan Ziyech buna karşın henüz daha beklenen etkiyi yapamadı, form grafiğini yükseltemedi.
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