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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takıma katılacak isimler kadar kadrodan ayrılması beklenen oyuncular da merak ediliyor. Transfer planını belirleyen sarı kırmızılı kurmaylar ocakta 2 isimle yollarını ayıracak. İşte transferin detayları... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:47
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında 2 puan bıraktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler

Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı kırmızılılarda transfer için çalışmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler

Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından ara transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan yönetim, birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken diğer yandan ayrılıklar yaşayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler

OKAN BURUK 2 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Okan Buruk, aldığı süreleri iyi değerlendiremeyen 2 ismin biletini kesti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler

Galatasaray'da bu sezon beklenen performansları sergileyemeyen Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler

Savunma hattında bu sezon 12 resmi maça çıkan Nelsson, istenen seviyeye çıkamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler

Sezon başından bu yana ritim bulamayan Danimarkalı stoper formayı Metehan Baltacı'ya kaptırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler

Benzer şekilde hem sakatlık hem de formsuzluk sıkıntısı yaşayan Hakim Ziyech de 10 resmi maça 317 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İşte ocakta veda edecek isimler

Faslı futbolcu özellikle Bodrum FK deplasmanında kaçırdığı boş kaleye golle eleştiri toplamıştı.

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