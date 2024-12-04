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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır! Alman basını müjdeyi verdi

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır! Alman basını müjdeyi verdi

Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray'ın listesinde yer alan Ridle Baku'da önemli gelişmeler dikkat çekiyor. Wolfsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman sağ bek, Aslan'a sıcak bakıyor. İşte Alman basınının müjdelediği o haber... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır! Alman basını müjdeyi verdi

Galatasaray'da önemli isimler listede yer alıyor. Ocak ayında sağ bek takviyesi düşünen Cimbom'da Ridle Baku öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır! Alman basını müjdeyi verdi

Alman basınında yer alan habere göre, Wolfsburg'la kontratı sezon sonunda bitecek Baku'nun Galatasaray'a sıcak baktığını yazdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır! Alman basını müjdeyi verdi

26 yaşındaki yıldızın sezon sonunu beklemeden ocakta ayrılmak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır! Alman basını müjdeyi verdi

2020'den beri Wolfsburg'da forma giyen Alman yıldızın değişiklik istediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır! Alman basını müjdeyi verdi

FARKLI BİR ÜLKE İSTİYOR

Karıyerınde Almanya dışında başka bir ülkede oynamayan deneyimli yıldızın; Galatasaray'dan gelebilecek teklife 'evet' demeye yakın durduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır! Alman basını müjdeyi verdi

Bu sezon Wolfsburg'da 14 maça çıkan Alman futbolcu, 2 gol attı, 1 asist yaptı.

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