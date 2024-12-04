TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır! Alman basını müjdeyi verdi
Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray'ın listesinde yer alan Ridle Baku'da önemli gelişmeler dikkat çekiyor. Wolfsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman sağ bek, Aslan'a sıcak bakıyor. İşte Alman basınının müjdelediği o haber... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
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2020'den beri Wolfsburg'da forma giyen Alman yıldızın değişiklik istediği bildirildi.
FARKLI BİR ÜLKE İSTİYOR
Karıyerınde Almanya dışında başka bir ülkede oynamayan deneyimli yıldızın; Galatasaray'dan gelebilecek teklife 'evet' demeye yakın durduğu aktarıldı.
Bu sezon Wolfsburg'da 14 maça çıkan Alman futbolcu, 2 gol attı, 1 asist yaptı.
Bundesliga'da 12 maça çıkan, Almanya Kupası'nda da 2 maçta oynayan Ridle Baku, bin 72 dakika sahada kaldı.
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