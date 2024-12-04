Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!

Transfer dönemi öncesi Galatasaray'da yerli isimler öne çıkıyor. Sarı-kırmızılıların ocak ayında birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Başakşehir'de kadro dışı olan Berkay Özcan, Ajax'ta yer alan Ahmetcan Kaplan ve Eyüpspor'la çıkışa geçen Ahmed Kutucu sarı-kırmızılı takımın listesinde bulunuyor.