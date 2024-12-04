  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!

Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!

Galatasaray, kadrosunu yerli yıldızlarla güçlendirmeyi hedefliyor. Ahmetcan Kaplan, Berkay Özcan ve Ahmed Kutucu gibi isimler sarı kırmızılıların takibinde duruyor, ocak ayında hamleler bekleniyor. İşte transfer operasyonunda son durum... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!

Transfer dönemi öncesi Galatasaray'da yerli isimler öne çıkıyor. Sarı-kırmızılıların ocak ayında birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!

Başakşehir'de kadro dışı olan Berkay Özcan, Ajax'ta yer alan Ahmetcan Kaplan ve Eyüpspor'la çıkışa geçen Ahmed Kutucu sarı-kırmızılı takımın listesinde bulunuyor.

Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!

Teknik Direktör Okan Buruk'un da bu isimlere olumlu not verdiği ve kadrosunda görmek istediği aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin harekete geçmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!

3 FARKLI MEVKİİYE TAKVİYE

Savunmada Victor Nelsson'la yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'da Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ın dahil edilmesi hedefleniyor. Orta sahada da Başakşehir'de ayrılmaya yakın olan Berkay Özcan'ın getirilmesi isteniyor.

Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!

Okan Buruk; Berkay'ın çift yönlü oyununa dikkat çekerek oyun planına uygun olacağını vurguluyor. Hücum hattı için de geçen sezon 1. Lig'de, bu sezon da Süper Lig'de çıkış yakalayan ve golleriyle öne çıkan Ahmed Kutucu adı öne çıkıyor. Ahmed hücumda her yerde oynayabiliyor.

Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!

BERKAY KADRO DIŞI

Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Berkay Özcan ara transfer döneminde ayrılmaya sıcak bakıyor. 2020'den bu yana Başakşehir'de forma giyen 26 yaşındaki Berkay, 217 resmi maça çıkarken 12 gol attı, 12 asist yaptı.

Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!

AHMED KUTUCU ÇIKIŞTA

Schalke 04 altyapısından yetişen Ahmed Kutucu, geçen sezon başında Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olmuştu. Eyüpspor'un 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Ahmed, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, son 2 sezonda Eyüpspor'da 35 maçta 20 gol attı, 9 asist yaptı.

Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!

2022'DE AJAX'A GİTTİ

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, 2022'den bu yana Ajax'ta forma giyiyor. 21 yaşındaki stoper bu sezon ise Hollanda ekibinde 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 407 dakika sahada kaldı.

G.Saray'ın soluna dünya yıldızı!
Dzeko'dan transferde büyük fedakarlık!
DİĞER
GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni’nin perde arkası! Aralarına kara kedi mi girdi?
Başkan Erdoğan ile Putin Suriye'deki son gelişmeleri görüştü
G.Saray'a 'Evet' demeye hazır!
Mertens'e dev talipler!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek: Bizim seviyemize çıksınlar! Özbek: Bizim seviyemize çıksınlar! 01:17
Özbek'ten yabancı hakem açıklaması! Özbek'ten yabancı hakem açıklaması! 01:17
Osimhen ayrılacak mı? Özbek açıkladı! Osimhen ayrılacak mı? Özbek açıkladı! 01:17
Özbek'ten o hakeme flaş sözler! Özbek'ten o hakeme flaş sözler! 01:17
Özbek'ten transfer müjdesi! Özbek'ten transfer müjdesi! 01:17
Özbek açıkladı! Icardi'nin sözleşmesi... Özbek açıkladı! Icardi'nin sözleşmesi... 01:17
Daha Eski
Mertens'e dev talipler! Mertens'e dev talipler! 01:17
"G.Saray'ın hakkına el sürdürtmem!" "G.Saray'ın hakkına el sürdürtmem!" 01:17
"F.Bahçe'nin ağzıyla konuşuluyor!" "F.Bahçe'nin ağzıyla konuşuluyor!" 01:17
F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! 01:17
A. Efes evinde galip! A. Efes evinde galip! 01:17
Samsun'a kupada Ordu şoku! Samsun'a kupada Ordu şoku! 01:17