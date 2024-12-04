Galatasaray'dan yerli transfer hamlesi!
Galatasaray, kadrosunu yerli yıldızlarla güçlendirmeyi hedefliyor. Ahmetcan Kaplan, Berkay Özcan ve Ahmed Kutucu gibi isimler sarı kırmızılıların takibinde duruyor, ocak ayında hamleler bekleniyor. İşte transfer operasyonunda son durum... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberleri)
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3 FARKLI MEVKİİYE TAKVİYE
Savunmada Victor Nelsson'la yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'da Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ın dahil edilmesi hedefleniyor. Orta sahada da Başakşehir'de ayrılmaya yakın olan Berkay Özcan'ın getirilmesi isteniyor.
Okan Buruk; Berkay'ın çift yönlü oyununa dikkat çekerek oyun planına uygun olacağını vurguluyor. Hücum hattı için de geçen sezon 1. Lig'de, bu sezon da Süper Lig'de çıkış yakalayan ve golleriyle öne çıkan Ahmed Kutucu adı öne çıkıyor. Ahmed hücumda her yerde oynayabiliyor.
BERKAY KADRO DIŞI
Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Berkay Özcan ara transfer döneminde ayrılmaya sıcak bakıyor. 2020'den bu yana Başakşehir'de forma giyen 26 yaşındaki Berkay, 217 resmi maça çıkarken 12 gol attı, 12 asist yaptı.
AHMED KUTUCU ÇIKIŞTA
Schalke 04 altyapısından yetişen Ahmed Kutucu, geçen sezon başında Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olmuştu. Eyüpspor'un 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Ahmed, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, son 2 sezonda Eyüpspor'da 35 maçta 20 gol attı, 9 asist yaptı.
2022'DE AJAX'A GİTTİ
Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, 2022'den bu yana Ajax'ta forma giyiyor. 21 yaşındaki stoper bu sezon ise Hollanda ekibinde 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 407 dakika sahada kaldı.
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