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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşarken, maç sonu ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da o isimle ocak ayında yolların ayrılacağı belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 11:05
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

RAMS Park'taki maça istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, 13. dakikada eski futbolcusu Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 geri düştü. Sonrasında etkili ataklar geliştiren Galatasaray, 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Müsabakanın devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Sarı-kırmızılı ekip, Roland Sallai'nin 47. dakikada kaydettiği golle 2-1 üstünlük kurdu. Barış Alper ve Sallai ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Galatasaray, 71. dakikada Prince Ampem'in golüne engel olamayınca skora 2-2'lik denge geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Maçın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremeyince takımlar, sahadan birer puanla ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Ligin geri kalan bölümünde 12 galibiyeti olan Galatasaray, ikinci kez beraberlik yaşadı. Namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 14. haftayı 35 puanla geçti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Eflatun-sarılı takım ise 14 maç sonunda puanını 23'e çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

BEŞ MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Eyüpspor mücadelesine kadar bu sezonki tek puan kaybını 7. haftada Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Lig'deki İstanbul temsilcilerinden Eyüpspor ile bugün berabere kalan Galatasaray, 5 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

İKİNCİ PUAN KAYBI DA EVİNDE GELDİ

Galatasaray, bu sezonki iki puan kaybını da sahasında yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Ligde deplasmanda çıktığı 5 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor mücadelesine kadar iç sahadaki 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Eyüpspor beraberliğiyle Galatasaray'ın sahasındaki puan kaybettiği maç sayısı 2'ye kaybettiği puan ise 4'e çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

RAMS Park'ta 7. haftadaki Kasımpaşa 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Sarı-kırmızılı ekip, 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 üstünlük kurduğu Eyüpspor mücadelesini de kazanamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

BARIŞ ALPER, 7 MAÇ SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 7 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Ligde 2 ve 5. haftalar arasında 4 maç üst üste gol atan Barış Alper, sonrasında suskunluk dönemine girdi. Uzun süredir gol hasreti çeken 24 yaşındaki forvet, özlemini Eyüpspor müsabakasıyla dindirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Süper Lig'de 7 maçın ardından ağları sarsan Barış Alper Yılmaz, toplamda 5 gole ulaştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

SALLAI İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Sezon başında Almanya'nın Freiburg takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 8. Süper Lig maçına çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Tecrübeli futbolcu, ikas Eyüpspor karşısında 47. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Bu, Sallai'nin Galatasaray kariyerindeki ilk golü oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı sakatlanarak oyuna devam edemedi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Müsabakanın 34. dakikasında Halil Akbunar ile girdiği mücadelede sol ayak bileğini burkan Abdülkerim, oyuna devam etti. Kendini 36. dakikada yere bırakan tecrübeli stoper, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Abdülkerim, 39. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Uzak taç kenarından oyundan çıkan Abdülkerim, doktor Yener İnce ve fizyoterapistin yardımıyla yedek kulübesine gitmek istedi. Yürümekte zorlanan 30 yaşındaki stoper, sedyeyle kenara getirildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

TARAFTARDAN TAKIMA DESTEK

Galatasaray taraftarı, puan kaybetmesine rağmen futbolcuları tribüne çağırarak moral verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, tezahürat yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

ESKİ TAKIMINA GOL ATAN EMRE AKBABA SEVİNMEDİ

Galatasaray formasını bir dönem giyen ikas Eyüpsporlu futbolcu Emre Akbaba, attığı golden sonra sevinmedi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Sarı-kırmızılı takımda 2018-2021 sezonlarında forma giyen Emre, Eyüpspor ile eski takımına karşı mücadele etti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 13. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Eflatun-sarılı oyuncu, attığı golün ardından gol sevinci yapmazken sadece takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

BERKE ÖZER KURTARIŞLARIYLA MAÇA DAMGA VURDU

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Maçın 31. dakikasında Lucas Torreira'nın net şutunda gole engel olan Berke, ilk yarının sonlarında Gabriel Sara'nın vuruşunda direk dibinde topu kornere çekerek önemli bir kurtarışa imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Genç kaleci, Galatasaray'ın 45+5. dakikada bulduğu gol öncesinde üst üste Davinson Sanchez ve Roland Sallai'nin şutlarını önlese de Barış Alper Yılmaz, dönen topu tamamlayarak fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Berke Özer, ikinci yarıda da kurtarışlarına devam etti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Müsabakanın 53. dakikasında karşı karşıya pozisyonda Barış Alper'e geçit vermeyen eflatun-sarılı takımın kalecisi, 70. dakikada Sallai, 80. dakikada ise Metehan Baltacı'nın kafa vuruşlarında topun sahibi oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Berke, 87. dakikada da Kerem Demirbay ve Elias Jelert'e üst üste iki şutunda gole izin vermedi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

GÖZLER TRANSFERDE!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Sarı kırmızılılarda ocak ayında gelecek ve gidecek oyuncular büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

A Spor'un haberine göre, bu doğrultuda Cimbom'da ara transfer döneminde yaşanacak ilk ayrılık belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Galatasaray'da özellikle Eyüpspor maçının ardından o isimle yolların ayrılmasına karar verildiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

KEREM DEMİRBAY İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Kerem Demirbay ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Sarı kırmızılıların, 31 yaşındaki orta sahayla ocak ayında vedalaşacağı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Bunun yanı sıra Kerem Demirbay'ın da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Kerem Demirbay bu sezon oynadığı birçok maçta taraftarların protestosuna maruz kalmıştı.

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