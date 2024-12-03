TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşarken, maç sonu ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da o isimle ocak ayında yolların ayrılacağı belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Ev sahibi ekip, ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Roland Sallai'nin 47. dakikada kaydettiği golle 2-1 üstünlük kurdu. Barış Alper ve Sallai ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Galatasaray, 71. dakikada Prince Ampem'in golüne engel olamayınca skora 2-2'lik denge geldi.
Maçın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremeyince takımlar, sahadan birer puanla ayrıldı.
Ligin geri kalan bölümünde 12 galibiyeti olan Galatasaray, ikinci kez beraberlik yaşadı. Namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 14. haftayı 35 puanla geçti.
Eflatun-sarılı takım ise 14 maç sonunda puanını 23'e çıkardı.
BEŞ MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Galatasaray'ın Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Eyüpspor mücadelesine kadar bu sezonki tek puan kaybını 7. haftada Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.
Lig'deki İstanbul temsilcilerinden Eyüpspor ile bugün berabere kalan Galatasaray, 5 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.
İKİNCİ PUAN KAYBI DA EVİNDE GELDİ
Galatasaray, bu sezonki iki puan kaybını da sahasında yaşadı.
Ligde deplasmanda çıktığı 5 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor mücadelesine kadar iç sahadaki 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Eyüpspor beraberliğiyle Galatasaray'ın sahasındaki puan kaybettiği maç sayısı 2'ye kaybettiği puan ise 4'e çıktı.
RAMS Park'ta 7. haftadaki Kasımpaşa 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 üstünlük kurduğu Eyüpspor mücadelesini de kazanamadı.
BARIŞ ALPER, 7 MAÇ SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 7 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.
Ligde 2 ve 5. haftalar arasında 4 maç üst üste gol atan Barış Alper, sonrasında suskunluk dönemine girdi. Uzun süredir gol hasreti çeken 24 yaşındaki forvet, özlemini Eyüpspor müsabakasıyla dindirdi.
Süper Lig'de 7 maçın ardından ağları sarsan Barış Alper Yılmaz, toplamda 5 gole ulaştı.
SALLAI İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sezon başında Almanya'nın Freiburg takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 8. Süper Lig maçına çıktı.
Tecrübeli futbolcu, ikas Eyüpspor karşısında 47. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Bu, Sallai'nin Galatasaray kariyerindeki ilk golü oldu.
ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKATLANDI
Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Müsabakanın 34. dakikasında Halil Akbunar ile girdiği mücadelede sol ayak bileğini burkan Abdülkerim, oyuna devam etti. Kendini 36. dakikada yere bırakan tecrübeli stoper, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.
Abdülkerim, 39. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Uzak taç kenarından oyundan çıkan Abdülkerim, doktor Yener İnce ve fizyoterapistin yardımıyla yedek kulübesine gitmek istedi. Yürümekte zorlanan 30 yaşındaki stoper, sedyeyle kenara getirildi.
TARAFTARDAN TAKIMA DESTEK
Galatasaray taraftarı, puan kaybetmesine rağmen futbolcuları tribüne çağırarak moral verdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, tezahürat yaptı.
ESKİ TAKIMINA GOL ATAN EMRE AKBABA SEVİNMEDİ
Galatasaray formasını bir dönem giyen ikas Eyüpsporlu futbolcu Emre Akbaba, attığı golden sonra sevinmedi.
Sarı-kırmızılı takımda 2018-2021 sezonlarında forma giyen Emre, Eyüpspor ile eski takımına karşı mücadele etti.
Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 13. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Eflatun-sarılı oyuncu, attığı golün ardından gol sevinci yapmazken sadece takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
BERKE ÖZER KURTARIŞLARIYLA MAÇA DAMGA VURDU
Eyüpspor kalecisi Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı.
Maçın 31. dakikasında Lucas Torreira'nın net şutunda gole engel olan Berke, ilk yarının sonlarında Gabriel Sara'nın vuruşunda direk dibinde topu kornere çekerek önemli bir kurtarışa imza attı.
Genç kaleci, Galatasaray'ın 45+5. dakikada bulduğu gol öncesinde üst üste Davinson Sanchez ve Roland Sallai'nin şutlarını önlese de Barış Alper Yılmaz, dönen topu tamamlayarak fileleri havalandırdı.
Berke Özer, ikinci yarıda da kurtarışlarına devam etti.
Müsabakanın 53. dakikasında karşı karşıya pozisyonda Barış Alper'e geçit vermeyen eflatun-sarılı takımın kalecisi, 70. dakikada Sallai, 80. dakikada ise Metehan Baltacı'nın kafa vuruşlarında topun sahibi oldu.
Berke, 87. dakikada da Kerem Demirbay ve Elias Jelert'e üst üste iki şutunda gole izin vermedi.
GÖZLER TRANSFERDE!
Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Sarı kırmızılılarda ocak ayında gelecek ve gidecek oyuncular büyük önem taşıyor.
A Spor'un haberine göre, bu doğrultuda Cimbom'da ara transfer döneminde yaşanacak ilk ayrılık belli oldu.
Galatasaray'da özellikle Eyüpspor maçının ardından o isimle yolların ayrılmasına karar verildiği öne sürüldü.
KEREM DEMİRBAY İLE YOLLAR AYRILIYOR!
Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Kerem Demirbay ile yolların ayrılacağı iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, 31 yaşındaki orta sahayla ocak ayında vedalaşacağı ileri sürüldü.
Bunun yanı sıra Kerem Demirbay'ın da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
Kerem Demirbay bu sezon oynadığı birçok maçta taraftarların protestosuna maruz kalmıştı.
Tecrübeli futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla 18 maça çıkarken, 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4.4 milyon Euro olan Kerem'in, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
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