TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Eyüpspor maçının ardından karar verildi

Tecrübeli futbolcu, ikas Eyüpspor karşısında 47. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Bu, Sallai'nin Galatasaray kariyerindeki ilk golü oldu.

Müsabakanın 34. dakikasında Halil Akbunar ile girdiği mücadelede sol ayak bileğini burkan Abdülkerim, oyuna devam etti. Kendini 36. dakikada yere bırakan tecrübeli stoper, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.