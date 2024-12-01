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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası

TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında önemli isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Cimbom'un transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın o transferde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 09:08
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TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası

Sarı kırmızılılar ocak ayı hamleleri için temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası

Yönetim ara transfer döneminde nokta atışı isimleri kadroya katmanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası

Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle kanat bölgesine takviye talep ettiği ifade edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası

Cimbom'un kanat bölgesine yapacağı transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası

Galatasaray, Fluminense'de forma giyen Jhon Arias için ısrarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası

Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılılar Arias'ı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası

Kolombiyalı futbolcunun, evinde bulunan bazı eşyaları arkadaşlarına dağıttığı öğrenildi.

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