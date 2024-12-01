TRANSFER HABERİ: Eşyalarını hazırladı! İşte Galatasaray'ın ocak bombası
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında önemli isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Cimbom'un transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın o transferde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle kanat bölgesine takviye talep ettiği ifade edilmişti.
Cimbom'un kanat bölgesine yapacağı transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray, Fluminense'de forma giyen Jhon Arias için ısrarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılılar Arias'ı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
Kolombiyalı futbolcunun, evinde bulunan bazı eşyaları arkadaşlarına dağıttığı öğrenildi.
Yıldız oyuncunun son hamlesi, 'Galatasaray ile anlaştı' olarak yorumlandı.
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